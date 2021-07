Le ultime uscite su Amazon Prime Video, tutte le novità di agosto 2021 Amazon Prime Video non si ferma nemmeno in piena estate: ecco tutte le novità relative al suo catalogo per il mese di agosto 2021. Tra i film c’è grande attesa per “Cruel Summer”, film disponibile dal 6 agosto. Tra le serie tv: la seconda stagione di Modern Love dal 13 agosto, la serie thriller con Nicole Kidman “Nove perfetti sconosciuti dal 20 agosto e la nuova dark comedy “Kevin Can F**K Himself” da venerdì 27 agosto.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video di agosto 2021: nemmeno in piena estate, il catalogo del servizio di contenuti on demand ha deciso di fermarsi. C'è, infatti, un ricco aggiornamento di film, di serie tv e altri contenuti per la piattaforma di Jeff Bezos, che ha recentemente festeggiato il suo primo viaggio nello spazio. Da segnalare subito, per chi ha apprezzato la prima, c'è la seconda stagione di Modern Love in uscita il 13 agosto.

Vediamo tra le esclusive mondiali di Amazon Prime Video, l'uscita del film Cruel Summer, un thriller psicologico ambientato negli anni '90 con Olivia Holt e Chiara Aurelia. Il film è prodotto da Jessica Biel ed esce venerdì 6 agosto. Per gli amanti delle serie tv comedy, è imperdibile Kevin Can F**K Himself (nella foto) con Annie Murphy: è la storia di Allison, apparentemente moglie perfetta, che nel corso delle otto puntate della serie darà vita a una vera e propria trasformazione. La serie tv esce il 27 agosto 2021. Grande attesa anche per Nove perfetti sconosciuti, serie tv Amazon Originals con Nicole Kidman e Melissa McCarthy e Luke Evans, tratta dall’omonimo libro dell’autrice Liane Moriarty. La serie tv è di genere thriller ed è ambientata in Australia.

Le nuove uscite per le serie Tv a agosto 2021 su Amazon Prime Video

Serie Tv originali

Modern Love (stagione 2) dal venerdì 13 agosto

Nove perfetti sconosciuti dal venerdì 20 agosto

Kevin Can F**K Himself dal venerdì 27 agosto

Serie Tv non originali

catalogo in aggiornamento

I film in uscita a agosto 2021 su Amazon Prime Video

Le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video sono ancora in via di definizione. In attesa di aggiornamenti, ecco i contenuti originali e i classici disponibili da agosto 2021. Ogni eventuale modifica è ovviamente indipendente dalla nostra volontà.

Film originali

Cruel Summer dal venerdì 6 agosto

Film non originali

catalogo in aggiornamento