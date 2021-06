Amazon Prime Video ha reso ufficiali tutte quelle che saranno le novità del suo catalogo per il mese di luglio 2021. C'è un grande aggiornamento di film, serie tv e altri contenuti per la piattaforma di Jeff Bezos tra produzioni Amazon originals e grandi vecchi classici della televisione e del cinema. Tra le novità più attese certamente l'esclusiva mondiale per Prime Video: dal 2 luglio 2021 il nuovo film di Chris Pratt dal titolo La guerra di domani. Per gli amanti della fantascienza: la trama di La guerra di domani vede Dan Forester che, dopo l'arrivo di un gruppo di viaggiatori nel tempo, parte insieme a suo padre e a una scienziata per combattere una guerra contro gli alieni che potrebbe portare alla fine dell'umanità. Tra le altre uscite anche il film di Demon Slayer: il Treno Mugen: i protagonisti si trovano a bordo di un treno misterioso alle prese con un demone che invade i loro sogni.

Le nuove uscite per le serie Tv a luglio 2021 su Amazon Prime Video

Ecco le novità in uscita a luglio 2021 su Amazon Prime Video per le serie TV. Nel seguente elenco delle uscite ci possono essere variazioni e aggiornamenti che sono assolutamente indipendenti dalla nostra volontà. La lista è in costante aggiornamento

Serie Tv originali

Making the cut (stagione 2) dal 16 luglio

Serie Tv non originali

catalogo in aggiornamento

I film in uscita a luglio 2021 su Amazon Prime Video

Ecco tutte le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video: ecco i contenuti originali e i classici disponibili da luglio 2021. Anche in questo caso, la lista è in costante aggiornamento e ogni novità è indipendente dalla nostra responsabilità.

Film originali

La guerra di domani dal 2 luglio

Blackout Love dal 9 luglio

Demon Slayer: il treno Mugen dal 13 luglio

Jolt dal 23 luglio

Film non originali

catalogo in aggiornamento