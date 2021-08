Nightbooks – Racconti di Paura: il trailer del film Netflix prodotto da Sam Raimi È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Nightbooks – Racconti di paura, film horror per ragazzi che sarà disponibile a partire dal 15 settembre da Netflix. Prodotto da Sam Raimi, il film con Krysten Ritter e Winslow Fegley mischia “Piccoli Brividi”, “Le mille e una notte” e “Hansel e Gretel”.

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Nightbooks – Racconti di paura, film horror per ragazzi che sarà disponibile a partire dal 15 settembre da Netflix. È prodotto da Sam Raimi, una garanzia per il genere – da "La casa" a "Drag me to hell" – protagonista Winslow Fegley nei panni di Alex, un bambino che ama scrivere storie spaventose che quando si trova imprigionato da una perfida strega (Krysten Ritter, che torna su Netflix dopo aver concluso le avventure di Jessica Jones) dovrà cercare di salvare se stesso e la prigioniera misteriosa di nome Yasmin (Lidya Jewett).

Grande attesa per l'esordio di Sam Raimi su Netflix

Il film sembra rifarsi molto allo stile visivo di "Piccoli Brividi" mentre ripercorre le strutture centrali di Hansel e Gretel e Le mille e una notte. Pur trattandosi di un film nel quale figura solo come produttore, c'è grande attesa attorno a questo progetto che segna il debutto di Sam Raimi sulla piattaforma. Il regista che ha dato vita a una delle saghe horror più importanti – "La casa" – non ne ha mai sbagliata una.

La sinossi ufficiale

Alex (Winslow Fegley) è un bambino che ama le storie spaventose, ma quando viene imprigionato nel moderno appartamento di una perfida strega (Krysten Ritter) a New York, incontra un'altra prigioniera di nome Yasmin (Lidya Jewett) e scopre di dover raccontare una nuova storia di paura ogni sera per poter sopravvivere alle minacce della strega.

Il cast e la regia

Il film è basato sul libro di J.A. White, bestseller negli States, e unisce l'idea di base di Le mille e una notte e Hansel e Gretel. Dirige il film David Yarovesky (The Hive, Brightburn). Nel cast troviamo: Krysten Ritter, Winslow Fegley, Lydia Jewett, Khiyla Aynne, Jess Brown, Luxton Handspiker, Miley Haik, Liam Couvion, Taylor Belle e Eden Gjoka.