20 anni di Jeepers Creepers, il film del Diavolo con le ali presto su Netflix

Jeepers Creepers – Il canto del Diavolo, film diretto da Victor Salva che ha spaventato generazioni di ragazzi, diventando un caposaldo del genere horror, compie oggi i suoi 20 anni. Se li porta benissimo: usciva il 31 agosto 2001 negli Stati Uniti, undici giorni prima che il mondo cambiasse per sempre. Bisognerà aspettare un anno dopo, il 23 agosto 2002, per l'uscita italiana e la grande distribuzione mondiale. Il film potrebbe presto essere disponibile in streaming su Netflix. (Nell'edizione americana della piattaforma, ci sono tutti e tre i film del franchise).

La trama del film

Darry e Trish stanno tornando a casa per le vacanze di primavera quando, su una strada deserta, un vecchio furgone li sorpassa e, poco dopo, scoprono l'autista gettare qualcosa in un tubo vicino a una vecchia chiesa. La curiosità di Darry è troppo forte: calatosi nel tubo si rende conto di trovarsi in una cripta piena di cadaveri. È opera del Creeper, una creatura famelica che si risveglia ogni 23 anni per divorare e impossessarsi degli organi delle persone uccise.

Le curiosità

Ai due attori protagonisti, Gina Philips e Justin Long, non fu permesso di incontrare Jonathan Breck, l'attore che impersonava il Creeper, prima delle riprese di modo da non diminuire l'impatto che avrebbero avuto nel vederlo per la prima volta sul set.

I sequel

Jeepers Creepers ha avuto due sequel ufficiali, di cui il secondo fortunato quasi quanto il primo. Tutti i film sono sempre stati diretti da Victor Salva. Nel secondo, uscito il 5 marzo 2004, è uno scuolabus a entrare nel mirino del Creeper, ma questa volta due agricoltori – padre e figlio – sono sulle tracce del famelico mostro per catturarlo e farne un tesoro da collezione. In "Jeepers Creepers 3" ritorna invece la storyline del primo episodio: questa volta lo sceriffo Tubbs ha intenzione di liberarsi del Creepers una volta per tutte.

Jeepers Creepers 4 si farà

Si attende l'uscita di Jeepers Creepers 4, che in realtà si chiamerà "Jeepers Creepers: Reborn" e darà il via a una nuova trilogia. Il film è ambientato nel corso di un festival horror, tra smanettoni e accaniti dell'horror da ogni parte del mondo. Chase e la sua ragazza Laine si ritroveranno al centro di una serie di eventi inspiegabili. Sarà l'inizio di un bagno di sangue.