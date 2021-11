Adriana Volpe ha cambiato idea su Sonia Bruganelli: “La stimo molto” L’opinionista del Grande Fratello Vip rivede la sua posizione sulla compagna di banco nel reality dopo gli screzi delle scorse settimane: “Una donna di spessore, abbiamo un senso dell’ironia differente”.

A cura di Andrea Parrella

La loro reciproca antipatia aveva segnato l'inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma dopo gli screzi e un po' di gelo, tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli qualcosa sembra essere cambiato. Almeno dal punto di vista di Adriana Volpe, che pare aver archiviato la foto provocatoria pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis sui social insieme al suo "acerrimo nemico" Giancarlo Magalli e i duri scontri che ne erano seguiti.

Adriana Volpe parla di Sonia Bruganelli

Una maggiore sintonia evidente già nelle recenti puntate del reality, durante le quali le due opinioniste del GF Vip sembrano aver trovato margini di maggiore sintonia, scherzano tra loro e sembrano aver messo da parte quella reciproca freddezza dei primordi. A confermare questa impressione è stata la stessa Adriana Volpe, che si è raccontata in un'intervista rilasciata al magazine Confidenze, in cui tra le altre cose ha parlato della sua compagna di banco in modo molto positivo:

“La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”.

Sonia Bruganelli sul suo rapporto con Adriana Volpe

La stessa Bruganelli, in un'intervista a Fanpage.it aveva parlato del rapporto con Adriana Volpe, dell'apparente antipatia e del differente grado di coinvolgimento tra loro nel programma e del diverso senso dell'ironia: "Capisco che per chi fa un lavoro che prevede di piacere al pubblico perché sennò non viene chiamato e non lavora, la logica è completamente diversa. La differenza tra me e Adriana forse sta proprio qui: lei ha molto da guadagnare da questa esperienza e molto da perdere, io poco da guadagnare, se non per quel che riguarda l'aspetto economico, e molto da perdere, in relazione al tempo che potrei dedicare al lavoro. Così si spiega la faccia diversa quando abbiamo scoperto che si andrà avanti fino ad aprile".