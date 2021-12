Paolo Bonolis: “Tra 25 anni io sarò morto, Sonia Bruganelli sarà vestita a lutto ma contenta” Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, in una esilarante intervista, hanno raccontato la loro storia d’amore a Verissimo.

A cura di Daniela Seclì

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, a Verissimo, hanno regalato una delle interviste più divertenti mai andate in onda. La coppia, tra una battuta e una risata, ha raccontato 25 anni d'amore. Il conduttore, poi, ha ironizzato: "Come ci vediamo tra 25 anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta. Questa è la prima intervista verità che hai".

Paolo Bonolis nonno a distanza

La figlia di Paolo Bonolis è diventata mamma. Ma che nonno è il conduttore? A Silvia Toffanin ha raccontato che per il momento non ha avuto modo di vivere il nipotino da vicino:

"Sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato: ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po' mi manderanno i video in cui va a lavorare. Non si può andare da nessuna parte e lo vivo in chiave bidimensionale".

La storia d'amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Silvia Toffanin ha provato a indagare sulla storia d'amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ha chiesto al conduttore se sia rimasto folgorato da Sonia. Bonolis ha replicato con la consueta ironia: "Tipo San Paolo sulla via di Damasco. Se è vero che l'ho conquistata regalandole libri? Questa è la copertura, in realtà l'ho conquistata con altre cose, ma non si possono dire. Sonia ha detto che millantavo ricchezze? Ancora oggi millanto". Pronta la risposta della moglie: "Le doti di prima, infatti, le stava millantando". Poi, Toffanin ha voluto sapere se Paolo sia romantico:

"Sono romantico, Sonia no. Che vuoi dire ora, che sei romantica? Va bene tutto, ma proprio le fesserie no. […] Come sono passati questi anni insieme? Benissimo. Se stiamo ancora qui a Verissimo e non in cronaca nera è tanta roba. Il problema non sono gli anni passati, sono quelli che ci aspettano".

Paolo Bonolis e "l'aggressività" di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha rimarcato ciò che apprezza di sua moglie: "Mi piace la sua velocità mentale. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. E poi hai visto come affronta la Volpe, come ha mandato a fare… Signorini? È lo stesso atteggiamento che ha con me talvolta". Sonia Bruganelli è intervenuta:

"Io mi scuso se ogni tanto mi lascio andare, però su delle cose faccio fatica a frenarmi. A volte mi riguardo e dico: ‘Mamma mia'. Ogni tanto mi parte la vena. La differenza tra noi è che lui ama entrare in contatto con le persone, ha tanta pazienza, io meno".

Bonolis registra il GF Vip e guarda solo le parti in cui c'è sua moglie

Sonia Bruganelli, poi, ha svelato un retroscena. Paolo Bonolis registrerebbe la puntata del Grande Fratello Vip, poi, la guarderebbe soffermandosi solo sui punti in cui c'è lei. Il conduttore ha confessato che è vero:

"La seguo al Grande Fratello. Sono sconvolto. Sì mi fermo solo quando c'è lei, quindi mi fermo pochissimo. Faccio l'intramuscolo".

Sonia Bruganelli orgogliosa di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, poi, si è fatta seria e assistendo a un video che ripercorreva la lunghissima carriera del marito, ha ammesso di essere orgogliosa di lui: "È un professionista straordinario. A prescindere da tutto, lo conosco da 26 anni e nonostante non sia romantica, vedere parte della sua storia professionale, è una cosa che mi dà emozione e mi inorgoglisce".