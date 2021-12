Lorenzo Amoruso contro Sonia Bruganelli: “Ego smisurato”, la reazione dell’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli contro Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip. Lorenzo Amoruso attacca: “”Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di davvero importante”.

A cura di Redazione Spettacolo

Sonia Bruganelli contro Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip. In merito allo scontro con la concorrente eliminata Maria Monsé, l'opinionista del GF Vip ha dato addosso alla Nazzaro: "Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto, segui il Manila pensiero, sempre". L'attacco è relativo alle opinioni date dalla concorrente sull'aver compromesso o meno l'ingresso della Monsé nella Casa di Cinecittà e ha aperto a una questione ancora più grande: quella dell'influenza del pensiero di Manila sugli altri concorrenti e il suo modo di sentirsi leader nel gioco.

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, non ha accettato la critica rivolta al suo amore e ha tuonato: "Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di davvero importante. Tanto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio". Chiusa così la risposta al vetriolo dell'ex calciatore e attuale commentatore sportivo, la palla è passata di nuovo alla opinionista, che non ha esitato a rispondere.

"Non sono importante ma ho un ruolo nel programma, lui continuasse a fare il selezionatore di calciatori" ha scritto in un tweet Sonia Bruganelli, che non ha preso per niente bene le parole di Lorenzo Amoruso, con il quale non è detto possa avere un confronto anche durante le dirette del programma. Non sarebbe la prima volta e se Alfonso Signorini vorrà virare su questa storia fuori la Casa, inimmaginabile sarà la reazione della stessa Manila Nazzaro, ancora ignara delle reazioni del suo Lorenzo.