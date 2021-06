Niente ferma più lo streaming, settore in costante ascesa. Amazon Prime Video si è accaparrata con un contratto biennale uno dei personaggi italiani più in vista del momento: parliamo di Achille Lauro, che in questo periodo sta impazzando su YouTube con Orietta Berti e Fedez in "Mille", ma soprattutto ha già dimostrato di saper uscire dal mero status di cantante per affermarsi sempre più come artista a tutto tondo.

Achille Lauro in Celebrity Hunted 2 (e non solo)

Gli abbonati ad Amazon stanno già vedendo Lauro tra i protagonisti di Celebrity Hunted, reality show giunto alla seconda stagione che lo vede tra i concorrenti con Boss Doms, Elodie e Myss Keta, Diletta Leotta, Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada (il 18 giugno sono uscite le prime ter puntate, il 25 arriveranno le ultime tre). Smentite e accantonate definitivamente le voci di liti tra il suo management e la produzione del programma, questo però è solo la prima tappa di un percorso lungo due anni, che lui stesso definisce "uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime" ). Lauro si dice lusingato di essere un ambassador di Prime e spiega che sarà "impegnato con loro nella produzione di contenuti d'intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming".

Nel film Anni da cane e nella serie Prisma

in foto: Anni da cane

Veniamo alle prime anticipazioni di quanto vedremo nei prossimi mesi. Lauro sarà protagonista delle novità Amazon, a partire da Anni da cane, in cui parteciperà con una performance cameo e un pezzo inedito. Disponibile nell'autunno 2021, è un film di Fabio Mollo con Aurora Giovinazzo, nei panni di un'adolescente che si convince di essere anziana e stila l'elenco delle cose da fare prima di morire. Achille Lauro collaborerà anche nella serie Prisma (in uscita nel 2022), di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, in cui scriverà un pezzo per la colonna sonora e apparirà come guest star. Di certo, poi, lo vedremo in molto altro ancora.