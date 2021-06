Sparire è quasi impossibile in un mondo iperconnesso: è il tema di Celebrity Hunted 2 – Caccia all'uomo, la seconda stagione del real life thriller ispirato all'omonimo format britannico. Sette personaggi famosi devono scappare dai migliori esperti dell'investigazione italiana, che hanno il compito di fermare la loro fuga. Le celebrità protagoniste sono partite da Venezia per fuggire in tutta Italia con una sola diaria di 70 euro (attraverso una carta di debito) e un telefono cellulare di vecchia generazione. Su Amazon Prime Video sono disponibili i primi 3 episodi da oggi, venerdì 18 giugno, scopriamo quando usciranno gli ultimi tre episodi.

Quando escono i nuovi episodi di Celebrity Hunted 2 – Caccia all'uomo

Quando saranno disponibili gli ultimi tre episodi che vanno così a completare la seconda stagione del format? I tre episodi che concludono la seconda stagione di Celebrity Hunted 2 – Caccia all'uomo, il format prodotto da Endemol Shine Italy, saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da venerdì 25 giugno. Il numero totale degli episodi è dunque sei, così come è stato per la prima stagione.

Il cast della seconda stagione di Celebrity Hunted

Il cast della seconda stagione di Celebrity Hunted 2 – Caccia all'uomo si compone di sette concorrenti: Elodie e Myss Keta, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms. Elodie e Myss Keta così come Achille Lauro e Boss Doms giocano in coppia, come è stato per Fedez e Luis Sal nel corso della prima stagione. L'obiettivo è non farsi catturare dagli esperti dell'intelligence, che potrà utilizzare tutti i poteri dello Stato per il gioco, tra cui incrociare dati bancari e utilizzare le telecamere di sicurezza. L'ultimo concorrente che resta a piede libero vince un montepremi finale che sarà devoluto interamente in beneficenza.