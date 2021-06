Alla vigilia della partenza di Celebrity Hunted 2, giunge voce di uno scontro dietro le quinte. Si parla di Achille Lauro (in gara con l'amico Boss Doms), o meglio del suo manager, come spiffera Dagospia in una pillola di gossip che peraltro è stata immediatamente smentita dall'agente del cantante. Della "seconda edizione di Celebrity Hunted, il docureality di Amazon che costa quanto una manovra finanziaria", il sito di Roberto D'Agostino, nella rubrica a cura di Giuseppe Candela parla di presunte litigate:

A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell'artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?

La smentita del manager di Achille Lauro

Puntuale la risposta tramite nota stampa di Angelo Calculli, manager di Lauro: "Smentiamo categoricamente quanto scritto oggi all’interno dell’articolo di Dagospia, secondo il quale vi sarebbero stati problemi nella gestione di Achille Lauro dietro le quinte di Celebrity Hunted addirittura riferendosi a scontri occorsi tra il management e la Endemol Shine Italy. Nulla di più falso avrebbe potuto essere rappresentato. L’esperienza di Achille Lauro in Celebrity Hunted è stata a dir poco entusiasmante, serena e a tratti goliardica. Tutto è stato gestito alla perfezione grazie al supporto di un team molto professionale e grazie al sostegno di una struttura produttiva come Endemol. Quanto ai rapporti personali del manager con Endemol inutile e superfluo puntualizzare quanto siano ottimi e improntati da sempre, anche per altre occasioni, alla correttezza e reciproco rispetto. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema o discussione. Chi riferisce situazioni differenti o contrapposte alle mie dichiarazioni lo fa non tenendo conto della verità".

Celebrity Hunted 2, cast e data d'uscita

La seconda stagione di Celebrity Hunted è su Amazon Prime Video dal 18 giugno e vede nel cast, oltre ai già citati Achille Lauro e Boss Doms (che già fecero insieme Pechino Express), Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, M¾ss Keta ed Elodie, Diletta Leotta. I vip protagonisti sono incaricati di nascondersi e passare inosservati, per sfuggire in modo avventuroso a un gruppo di detective (veri professionisti del settore investigativo) che danno loro la caccia.

Achille Lauro volto di Amazon Prime Video

Per Achille Lauro è decisamente un periodo d'oro, dopo l'enorme eco sulla sua partecipazione come ospite a Sanremo 2021: è appena uscito il singolo Mille che lo vede insieme a Fedez e a Orietta Berti (un trio che è già cult) e con Amazon Prime Video è in atto una collaborazione che, a dispetto delle voci su dissidi nel backstage, va addirittura oltre Celebrity Hunted. Insieme al reality show, Lauro è coinvolto anche in altri progetti di Prime Video: avrà un cameo musicale sia nel film Anni da cane che nella serie Prisma, in uscita rispettivamente nell'autunno 2021 e nel 2022.