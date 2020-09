Un alone di mistero circonda la storia finita tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Alla luce delle verità emersa a proposito della relazione finta con Gabriel Garko – dichiarazioni confermate da Adua in confessionale – è lecito che ci si chieda se Adua e Morra siano mai stati davvero insieme, dato il precedente con Garko e il fatto che i due non abbiano mai parlato specificamente della loro storia. Al contrario, dopo avere lasciato intendere una serie di “fatti seri” accaduti, entrambi hanno smesso di parlarne. Potrebbe essere stata questa curiosità, o forse la voglia di fare una velata critica a Morra, ad avere spinto Elisabetta Gregoraci a porre ad Adua una domanda indiscreta a proposito delle abitudini private dell’attore.

La domanda indiscreta di Elisabetta Gregoraci, Adua: “No comment”

“Ma a letto era così? No? Mamma mia, spero di no!" ha chiesto Elisabetta alla Del Vesco di fronte agli altri inquilini della Casa del GF Vip. Sibillina la risposta di Adua che, spesso misteriosa, ha risposto con un secco: “No comment”. Il fatto di non voler commentare si presta a una doppia interpretazione. Adua potrebbe essere rifiutata di rispondere a una domanda indiscreta perché imbarazzata oppure potrebbe non avere risposto perché non in grado di fornire una risposta veritiera.

Adua vicina al fidanzato attuale ai tempi della relazione con Morra

Adua è legata da qualche tempo a Giuliano Condorelli, suo attuale compagno. Giuliano, primo fidanzato storico della Del Vesco, è sempre stato presente nella sua vita, anche ai tempi della relazione con Morra. Lo dimostrano le foto postate dai due sui social, una delle quali pubblicata solo pochi giorni prima di un’intervista rilasciata da Morra nel 2014 a proposito di un ritorno di fiamma con la Del Vesco. Sui tempi di questi legami Adua non ha ancora fornito spiegazioni.