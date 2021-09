5 momenti imperdibili della terza puntata del GF Vip: dalla furia di Soleil all’emozione di Montano La terza puntata del Grande Fratello Vip è già in grado di regalare dei momenti imperdibili, per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tra emozioni e anche momenti di tensione, Alfonso Signorini ha condotto i suoi vipponi in un altro appuntamento all’insegna dell’imprevedibilità, ed ecco quindi i momenti che vale la pena ricordare.

A cura di Ilaria Costabile

La terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 20 settembre su Canale 5, ha regalato al pubblico a casa e anche ai concorrenti dei momenti pieni di emozione e in qualche caso anche di tensione. Ecco, quindi, quali sono gli attimi della serata da non perdere e che meritano di essere ricordati.

Aldo Montano vede suo figlio Mario

Un momento davvero pieno di dolcezza vissuto dal protagonista della prima parte della serata, ovvero Aldo Montano, che è stato portato per mano da Signorini in un racconto della sua carriera sportiva che gli ha regalato tante soddisfazioni, ma come lui stesso ha dichiarato senza il supporto della sua famiglia sarebbe stato tutto diverso. Ed ecco che Olga, sua moglie, collegandosi in diretta gli mostra il loro secondogenito, Mario, che dorme beatamente nella culletta, provocando nel papà un'immediata commozione.

La ramanzina di Alfonso Signorini ad Amedeo Goria

Amedeo Goria dopo gli ultimi giorni in cui ha dato il meglio di sé avvicinandosi vertiginosamente ad Ainett Stephens, è stato richiamato da Alfonso Signorini il quale gli ha esplicitamente detto che il suo comportamento doveva essere meno esplicito e più rispettoso. Il giornalista, però, non ha preso particolarmente bene questo affronto.

La prima coppia della casa? Manuel e Lulù

Secondo Alfonso Signorini, e non solo, Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié potrebbero essere protagonisti di una "ship" come la chiamano in gergo social. I due, interpellati sulla cosa, dopo essersi scambiati carezze e abbracci per una settimana, hanno candidamente detto che si trovano molto bene insieme: "Per me è importante" ha rivelato la principessa.

Tommaso Eletti ricorda Valentina Nulli Agosti

Tra i momenti topici della serata c'è anche la chiacchierata di Alfonso Signorini con Tommaso Eletti. Il giovane aveva già dichiarato di non sentirsi a suo agio nella casa più spiata d'Italia, ma in puntata non ha manifestato l'intenzione di andare via. Però il 21enne ha parlato del suo rapporto con Valentina Nulli Agosti, con cui ha partecipato a Temptation Island: "Se fossi stato più grande non avrei fatto certi errori, ha sbagliato a pensare che avrei potuto risolvere il mio problema lì dentro. Lei però mi ha aiutato tanto, le sarò grato per sempre".

Lo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge

Scintille tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due sono stati insieme per qualche tempo, ma la loro frequentazione non è finita nel migliore dei modi, anzi, lei lo ha più volte accusato di essere uno stalker e di aver avuto un atteggiamento soffocante nei suoi confronti. L'argomento è stato affrontato anche in puntata e l'influencer non ha esitato a rispondere a tono: "Non capisco che ci fai in questo programma, sei qui, sei un imprenditore, cosa può darti uno show del genere. Io non mi vergogno di dire che da donna ho rifiutato la sua insistenza, perché non si trattano così le donne".