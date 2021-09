La tenerezza tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo al GF, lei: “Per me è importante” Nella terza puntata del Grande Fratello Vip si parla già di possibili coppie e i due interessati sono Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié. I due si sono scambiati carezze, baci, abbracci che hanno insospettito anche gli altri concorrenti, ma per ora non c’è niente che possa far parlare di un vero e proprio flirt.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime puntate del Grande Fratello Vip lasciano sempre spazio alla scoperta di nuove amicizie, possibili interessi nati tra le mura di Cinecittà che possono, magari, svilupparsi nel tempo. Nonostante sia passata solo una settimana dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia, già si notano delle tenerezze tra due concorrenti, si tratta di Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié e, ovviamente, Alfonso Signorini non poteva non indagare chiedendo ai diretti interessati.

La prima coppia del GF?

Sguardi languidi, carezze, abbracci, baci, insomma in una settimana sembra proprio che tra la principessa etiope e il nuotatore sia nato un feeling che non è passato inosservato agli occhi anche degli altri inquilini della casa che, come si vede nei filmati mandati in onda durante la puntata, non esitano a commentare la vicinanza tra i due giovani che, infatti, non disdegnano la reciproca compagnia. Di conseguenza Signorini non poteva interrogare Manuel Bortuzzo e Lulù, come ormai la chiamano tutti nella Casa, e dinanzi a qualche domanda sulla veridicità di questa corrispondenza, il 21enne ha risposto:

Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l'affetto, ci siamo trovati molto su questo.

Interviene, poi, anche Lulù la quale ammette: "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene". Insomma, una vera e propria ammissione, senza nascondersi troppo.

L'amicizia tra Bortuzzo, Belli e Montano

A scherzare su questa simpatia ci hanno pensato anche i compagni d'avventura di Bortuzzo, ovvero Aldo Montano e Alex Belli che, in realtà, incitano il giovane a lasciarsi andare e alle provocazioni di Signorini ridono divertiti. Lo schermidore, infatti, aveva anche dichiarato: "Beh Manuel non c'è niente di male a lasciarti fare due coccole, siete entrambi single in effetti", non senza un po' di imbarazzo da parte del giovane gieffino.