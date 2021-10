X Factor, Emma Marrone sul Ddl Zan: “Bruttissima pagina di storia”. Mika: “Non è l’Italia che amo” L’affossamento del disegno di legge contro ogni forma di discriminazione, di fatto bloccato al Senato, è il tema più discusso delle ultime ore e anche il talent di Sky. Il programma è iniziato con le parole dure di Emma Marrone e Mika: “Le immagini dal Senato, i cori da stadio, oltre che imbarazzanti, hanno scritto una tristissima pagina per questo Paese”.

A cura di Andrea Parrella

Non poteva che iniziare nel segno del Ddl Zan la nuova edizione di X Factor. L'affossamento del disegno di legge contro ogni forma di discriminazione, di fatto bloccato al Senato, è il tema più discusso delle ultime ore e anche il talent di Sky, al via quest'anno con la nuova conduzione di Ludovico Tersigni. La puntata è iniziata con le parole dure di Emma Marrone e Mika.

L'artista salentina, appena presa la parola, ha detto la sua su quanto accaduto: "Le immagini dal Senato, i cori da stadio, oltre che imbarazzanti, hanno scritto una tristissima pagina per questo Paese. Credo di poter parlare a nome di un programma e una produzione che da sempre si battono contro ogni discriminazione". L'ha seguita Mika: "Quella che abbiamo visto ieri non è l'Italia che io amo, quella che mi ha accolto e difeso in questi ultimi anni. Ma penso che la fuori ci siano tante persone capaci di accogliere e amare e io in quell'Italia voglio continuare a credere".

X Factor senza barriere

Proprio quest'anno X Factor ha dato una svolta al programma, superando le barriere delle categorie delle varie squadre. Da questa edizione, infatti, non ci sono più le classiche divisioni tra uomini e donne, under e over. La scelta dei giudici non è stata quindi condizionata in questo senso.

La prima puntata di X Factor

Giovedì 28 ottobre è partitala prima puntata della nuova edizione del talent show, con una prima novità lampante: Ludovico Tersigni alla conduzione, dopo le nove edizioni affidate ad Alessandro Cattelan. La puntata di apertura di questa edizione è stata trasmessa su Sky e in contemporanea su Tv8. Ospite della prima puntata, durante la quale i concorrenti in gara presenteranno il loro primo inedito, è Carmen Consoli. La prima puntata di X Factor sarà seguita da Hot Factor, con la conduzione che quest'anno affidata a Paola di Benedetto.