Al via i live di X Factor, Ludovico Tersigni debutta alla conduzione del talent di Sky Al via la fase di X Factor. Il 28 ottobre, alle 21.15 su Sky e Tv8 Ludovico Tersigni debutta alla conduzione del talent che per nove edizioni è stato il regno di Alessandro Cattelan. Ecco i 12 concorrenti di questa edizione e i quattro roster capitanati da Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

A cura di Andrea Parrella

Dopo settimane di selezioni, bootcamp e home visit, è arrivato il giorno della prima puntata di live di X Factor. Giovedì 28 ottobre alle 21.15 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show, con una prima novità lampante: Ludovico Tersigni alla conduzione, dopo le nove edizioni affidate ad Alessandro Cattelan. La puntata di apertura di questa edizione sarà trasmessa su Sky e in contemporanea su Tv8, l'ospite della serata, durante la quale i concorrenti in gara presenteranno il loro primo inedito, sarà Carmen Consoli. La prima puntata di X Factor sarà seguita da Hot Factor, con la conduzione che quest'anno affidata a Paola di Benedetto.

La polemica sessista a X Factor

Sono 12 i concorrenti scelti per questa edizione di X Factor, che annuncia la nuova era del no boundaries: stop alle 4 categorie tradizionali e squadre miste, con il solo obbligo di un gruppo in ogni roster. La trovata, che nasceva in linea con il sentire comune, ha generato un'inattesa polemica, visto che alla fine nel cast ci sono solo due donne a dispetto di oltre venti uomini. I quattro giudici sono quelli confermati dalla scorsa edizione con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton a capo delle squadre.

Chi sono i concorrenti ai live di X Factor 2021

Emma ha formato il proprio roster con il supporto dei fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori. Tra i suoi ci sono gIANMARIA (18 anni, da Vicenza), Le Endrigo (tra i 27 e i 29 anni, da Brescia) e Vale LP (23 anni, da Caserta): 19.329 follower prima del debutto (qui il suo profilo Instagram).

Nel roster di Hell Raton, realizzato con l'aiuto di Salvatore Esposito, ci sono Baltimora (20 anni, da Ancona), Karakaz (tra i 21 e i 29 anni, da Milano, Vicenza, Trento e Imperia) e Versailles (24 anni, da Potenza).

Nella squadra di Manuel Agnelli, aiutato da Marco Giallini, ci sono Bengala Fire (tra i 23 e i 28 anni, da Treviso), Erio (35 anni, da Pisa) e Mutonia (tra i 25 e i 27 anni, da Frosinone e Roma).

Ad aiutare Mika agli home visit c'era Simone Marchetti. Il roster del cantante di origini libanesi è composto da Fellow (20 anni, da Torino), Nika Paris (16 anni, origini bulgare, da Monza-Brianza) e Westfalia (tre i 27 e i 32 anni, da Bologna, Milano e Mantova).

Chi sono gli ospiti della prima puntata del Live show

La grande ospite nel primo live sarà Carmen Consoli, attualmente in tour promozionale su radio e tv per il nuovo album Volevo fare la rockstar. L'annuncio della sua presenza nella prima puntata è stato accompagnato da quello dei Coldplay, che saranno ospiti di X Factor nell'ultima puntata di questa edizione.

Come vedere X factor 2021 su Sky e Tv8

La prima puntata di X Factor sarà visibile su Sky Uno a partire dalle 21.15 del 28 e, in contemporanea, su Tv8. A partire dalla seconda puntata, l'appuntamento con X Factor 21 sarà ogni giovedì su SkyUno e il mercoledì successivo su TV8, in chiaro, premendo semplicemente il tasto 8 del telecomando.