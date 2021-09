Wilma Goich: “Per il mio dolore il Grande Fratello Vip potrebbe essere una terapia” Wilma Goich è tornata a parlare dell’immenso dolore per la morte della figlia, Susanna Vianello, avvenuta lo scorso anno in seguito ad una malattia. La cantante ha rivelato al settimanale Chi, di vivere momenti di sconforto e di malinconia, ma come possibile soluzione a questo malessere ha dichiarato che non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello.

A cura di Ilaria Costabile

Intervistata dal settimanale Chi, la cantante Wilma Goich è tornata a parlare del suo dolore dopo la morte della figlia Susanna Vianello, nata dal matrimonio con Edoardo Viarnello, scomparsa lo scorso anno in seguito ad una malattia. Una perdita che le ha sconvolto la vita e con la quale deve fare i conti ogni giorno, ragion per cui al momento la solitudine inizia ad essere un peso difficile da gestire e la diva ha paventato anche quella che potrebbe essere una possibilità per attenuare questo sensazione.

Wilma Goich e l'idea di partecipare al Grande Fratello Vip

La cantante, quindi, ha ricordato il terribile momento in cui ha dovuto salutare per sempre sua figlia Susanna, già nota come speaker radiofonica, e al settimanale diretto da Alfonso Signorini Wilma Goich non nasconde i suoi momenti di sconforto e malinconia. Eppure, non le mancano soluzioni a questo malessere, sebbene siano piuttosto fuori dal comune: "Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia. Sarebbe un modo per tornare in pista". Una richiesta velata, forse, per il direttore della rivista che, come è già successo lo scorso anno, potrebbe far entrare nella casa più spiata d'Italia nuovi concorrenti.

Il commento su Katia Ricciarelli

A proposito del Grande Fratello Vip non sono mancati dei commenti estemporanei da parte della cantante in merito ad alcuni concorrenti, come ad esempio la Riccarelli: "Non capisco perché Katia non parla mai dei suoi amori. Mi sembra che racconti poco di se stessa", dichiara la donna che, ipotizzando di poter prendere parte al reality di Canale 5 ha affermato che non ci sarebbe una rivalità tra loro: "Non sarei una seconda donna, io e Katia Ricciarelli saremmo due prime donne”