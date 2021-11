Vito Coppola dopo il bacio con Arisa a Ballando con le stelle: “Niente di più di un’amicizia” Vito Coppola rompe il silenzio sul rapporto con Arisa, dopo il bacio in pista a Ballando con le stelle che ha lasciato fantasticare su un possibile flirt tra la cantante e il giovane ballerino.

Il bacio tra Vito Coppola e Arisa a Ballando con le stelle non era programmato, raccontano i due protagonisti dello show ballerino di Milly Carlucci. Forse proprio per questo ha convinto il pubblico di Rai 1 ed ha acceso la curiosità dei fan della cantante, che ha alle spalle trascorsi amorosi a dir poco turbolenti. Il gossip vorrebbe che Arisa si lanciasse metaforicamente tra le braccia del giovane ballerino, 29 anni, e si lasciasse andare ad un'appassionata storia d'amore a ritmo di danza. Lei però, già diffidente per la "tenera" età del ragazzo di Eboli, ha messo le mani avanti negando ogni possibile flirt.

Vito Coppola chiarisce cosa c'è tra lui e Arisa

Intervistato da Novella 2000, il ballerino ha messo nero su bianco i dettagli del rapporto con la sua partner di ballo. "Siamo molto complici", spiega, "il ballo prevede intimità fisica e lei durante le prime prove era molto rigida, poi si è sciolta". Nessuna chimica passionale, tuttavia: "Da fuori questa complicità può essere equivocata, ma non c'è niente di più di una solida amicizia". Ciò nonostante Vito non rinnega che Arisa è già per lui una persona speciale, con la quale ci tiene a coltivare un rapporto anche fuori da Ballando: "Ci siamo incontrati per la prima volta poche settimane fa, ma è come se ci conoscessimo da sempre, siamo molto simili", racconta al settimanale. "Il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma".

La versione di Arisa

"Se son rose fioriranno, ma non penso", aveva gelato Arisa raggiunta dal Corriere della Sera a proposito di quel bacio ballerino scambiato con Vito Coppola sulla pista di Rai 1. D'altronde l'artista aveva messo in chiaro sin da subito che l'età di Vito sarebbe già di per sé un limite ad un ipotetico flirt, specificando: "Mi bacia solo davanti alle telecamere e poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all'amore". Di quel bacio però non si pente: "Tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva".