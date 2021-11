Vito Coppola bacia Arisa e la lascia senza fiato: “Non era programmato, è stato bellissimo” A Ballando con le stelle 2021, Vito Coppola ha sorpreso Arisa con un bacio carico di passione. Poco prima, la cantante aveva parlato della vergogna che provava per via del suo seno.

Arisa e Vito Coppola hanno regalato agli spettatori di Ballando con le stelle 2021 un colpo di scena inaspettato. Il ballerino, infatti, ha baciato con passione la cantante. Un gesto del tutto inaspettato che ha mandato in brodo di giuggiole la giuria. Poco prima, Coppola aveva fatto sapere: "La vedo sensuale. Le ho detto che la sua fortuna è stata mettersi in gioco in questo programma, o non avrebbe mai scoperto questo lato di sé".

Il bacio tra Arisa e Vito Coppola

Insieme a Vito Coppola, Arisa ha ballato una sensualissima coreografia sulle note della canzone (I've Had) The time of my life. Il ballerino ha preso il viso dell'artista tra le mani e l'ha baciata sulle labbra. Arisa, alla fine della performance, è sembrata scossa, senza fiato: "Non l'avevo programmato", continuava a ripetere. Vito Coppola ha spiegato a Milly Carlucci: "C'è stato un fuori programma". Selvaggia Lucarelli ha chiesto ad Arisa come è stato il bacio e lei:

"Noi ci caliamo tantissimo nella parte. È stato emozionante. È stato bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente (ride, ndr)".

Vito Coppola ha lasciato tutti perplessi affermando: "Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima". Arisa di rimando: "Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano via". Alla fine non è stato chiarito il mistero su quanto fatto prima. Intanto, però, 49 punti per loro.

Arisa e la vergogna di avere il seno grande

Poco prima dell'esibizione, Arisa aveva fatto sapere di avere un problema a mostrare la sensualità che i giudici le chiedono di tirare fuori. Il motivo è legato alle sue forme morbide: