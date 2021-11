Arisa sul bacio in diretta a Ballando con le stelle: “Vito mi bacia solo davanti alle telecamere” Arisa è tornata a parlare del bacio che l’ha vista protagonista in diretta tv a Ballando con le stelle. L’artista ha commentato il gesto di Vito Coppola dicendo: “Se son rose fioriranno”.

Arisa è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le stelle, dove sta mostrando di essere un'artista versatile e capace di mettersi in gioco a 360 gradi. Proprio durante l'ultima puntata dello show danzante di Rai1, la cantante è stata travolta da un bacio appassionato in diretta del suo insegnante, il ballerino Vito Coppola, sul quale già si è costruito un certo gossip: "Se son rose fioriranno, ma non penso" ha rivelato al Corriere della Sera.

Il bacio con Vito Coppola

L'artista 39enne presenta il suo settimo album, dove mostra tutte le sfumature della sua femminilità e della sua personalità: "L’idea è quella di descrivere un essere umano in tutte le sue sfaccettature e non etichettare pensando che si possa essere solo una cosa". La cantante ha parlato della sua esperienza nel talent show di Rai1, parlando anche del suo rapporto con Vito Coppola, l'insegnante con il quale è nato un certo feeling, sfociato anche in un appassionato bacio in diretta:

Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore. Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva.

Arisa e la sua femminilità

Di Arisa si è sempre parlato anche per la sua fisicità, per la capacità di mostrare il suo corpo senza timore, o quanto meno, mettendolo da parte, ragion per cui dopo anni in cui ha provato a coprirsi in tutti modi, alla fine ha deciso di abbracciare la sua femminilità. Al Corriere ha dichiarato:

