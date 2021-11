Cosa hanno detto Arisa e Vito Coppola dietro le quinte dopo il bacio a Ballando con le stelle Arisa e Vito Coppola hanno sorpreso tutti a Ballando con le stelle per un bacio non programmato e dietro le quinte lo hanno commentato.

A cura di Redazione Spettacolo

Uno dei momenti più sorprendenti dell'ultima puntata di Ballando con le stelle è stato sicuramente il bacio sulle labbra che si sono scambiati il ballerino Vito Coppola e la cantante Arisa, scoccato durante l'esibizione della coppia sulle note di "(I've Had) The Time of My Life" che tutti conoscono per essere la colonna sonora di "Dirty dancing" a cui si sono ispirati i due concorrenti di Ballando. Una coreografia che ha visto anche un fuori programma, visto che evidentemente il bacio sulle labbra che il ballerino ha dato alla cantante non era stato previsto in precedenza, sorprendendo la stessa Arisa quando le è stato fatto notare dalla giuria, dando il via a un siparietto divertente.

Le dichiarazioni nel dietro le quinte

Dopo aver abbandonato il palco, i due, teneramente abbracciati, hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel dietro le quinte, con il ballerino che aveva spiegato quanto il ballo fosse andato anche meglio di quanto previsto, alludendo anche al bacio incriminato. da qualche settimana attorno alla coppia si sta costruendo un racconto che va oltre l'amicizia e alcuni indizi portano a pensare che possa esserci già o a breve qualcosa di più: "È andata anche meglio delle aspettative, direi, e poi il resto è venuto da sé, naturali, spontanei, sorprendenti, ci siamo divertiti" ha detto Coppola alle telecamere, ridendo e abbracciando la compagna di ballo.

Il bacio tra Arisa e Vito non era programmato

"Non era stato programmato" aveva confermato il ballerino poco prima davanti ai giurati, con Arisa che aveva spiegato: "Noi ci caliamo tantissimo nella parte. È stato emozionante. È stato bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente".