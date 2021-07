In questa Pasqua 2021 ancora in pandemia sarà possibile assistere alla Via Crucis di Papa Francesco stasera, Venerdì Santo, in TV e streaming. La tradizionale funzione del Venerdì Santo si terrà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non intorno al Colosseo, come accadeva prima della pandemia, e sarà visibile in diretta su Rai1 e Tv2000, oltre che sul sito del Vaticano. Sarà senza pubblico come accadde nella Via Crucis 2020, quando le immagini del pontefice solitario a Piazza San Pietro fecero il giro del mondo, imponendosi come tra le istantanee più significative e simboliche del periodo in lockdown. Ecco gli orari per sintonizzarsi in diretta e assistere alla celebrazione. Segnaliamo che prima, dalle 18, è possibile assistere alla Celebrazione della Passione del Signore a San Pietro, in onda su Tv2000 e disponibile in streaming sul sito del Vaticano.

Quando si fa la Via Crucis del Papa: gli orari della diretta

La Via Crucis della Pasqua 2021, rito fondamentale tra le funzioni della Settimana Santa, si terrà come dicevamo sul Sagrato della Basilica di San Pietro, come avvenuto lo scorso anno, alle ore 21. Tale celebrazione affonda le sue radici nel periodo francescano ed è un tradizione in uso dal XIV secolo: si divide in 14 stazioni, che celebrano il percorso di Gesù Cristo sul Golgota, sino alla Crocifissione e morte in croce.

Dove vedere in TV la Via Crucis del Venerdì Santo: programmazione Rai e TV2000

Per la messa in onda in televisione, è possibile sintonizzarsi su Rai1. Dalle ore 20.30 di stasera, venerdì 2 aprile, parte lo speciale di Porta a Porta "Il dolore e la speranza" trasmesso alle 20.30 e condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. Segue la diretta con Piazza San Pietro, dalle ore 20.50. Seguono, quindi, alle 22.40 il documentario Papa Francesco – Un uomo di parola diretto dal regista Wim Wenders, alle 00.10 lo speciale di Rai Vaticano Viaggio nella Chiesa di Francesco e alle 00.45 il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e il Coro guidato da Lorenzo Fratini. Su TV2000, la funzione di Papa Francesco va in onda dalle ore 21, seguita dalla seconda puntata dello sceneggiato di Franco Zeffirelli Gesù di Nazareth. In alternativa, la Via Crucis è visibile in streaming sul sito del vaticano.