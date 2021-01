Mercoledì 20 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews è possibile apprendere le anticipazioni di quanto avvenuto in studio. Secondo quanto riportato, sarebbe spuntato di nuovo il nome di una ex dama del Trono Over che starebbe premendo per tornare in studio. Stiamo parlando di Veronica Ursida. La donna, una volta conclusa la relazione con Giovanni Longobardi, sembrerebbe intenzionata a tornare nel parterre del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Veronica Ursida vorrebbe tornare a Uomini e Donne

in foto: Veronica Ursida e Giovanni Longobardi

Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, Veronica Ursida sarebbe stata menzionata da Giancarlo durante la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, avvenuta mercoledì 20 gennaio. L'uomo, mentre litigava con Aurora Tropea, avrebbe detto che non solo Aurora lo insulterebbe sui social, ma anche l'amica di lei – Veronica Ursida – si sarebbe creata un finto profilo per contattare sua figlia e insultarla. Aurora avrebbe assicurato che quelle di Giancarlo sarebbero solo menzogne e che tutto ciò che racconta non sarebbe mai avvenuto. Ricordiamo che Veronica Ursida ha lasciato Uomini e Donne per vivere lontano dalle telecamere, la relazione con Giovanni Longobardi. Veronica e Giovanni, però, si sono lasciati.

La reazione di Maria De Filippi

Il sito IlVicoloDelleNews sostiene che Maria De Filippi, sentendo fare il nome di Veronica Ursida, sarebbe intervenuta per fare un'inaspettata rivelazione. La conduttrice di Uomini e Donne avrebbe fatto sapere che da tempo l'ex dama del Trono Over starebbe chiedendo di tornare in studio, per cercare l'amore davanti alle telecamere. Al momento, la richiesta presumibilmente avanzata da Veronica Ursida, sarebbe stata rifiutata dalla redazione. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per apprendere tutti i dettagli.