“Filippo mi ha rovinato la vita": così tuona dalle pagine di Nuovo Veronica Graf, l'ex gieffina che fa riferimento alla passata relazione che avrebbe avuto con Filippo Nardi. Le parole riportate contro il concorrente del Grande Fratello Vip parlano di un aborto e sono durissime: "Per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”. Nardi è peraltro al centro di uno scandalo per via di controverse dichiarazioni sessiste contro Maria Teresa Ruta che potrebbero costargli la squalifica.

Il racconto di Veronica Graf

Veronica Graf racconta al settimanale di aver avuto una breve relazione con Filippo nel 2018, su cui non risparmia particolari intimi e piccanti: “Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile". Poco dopo, lei scoprì di essere incinta.

Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse ‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e poi staremo insieme’. Sono corsa a Milano per cercare di fargli cambiare idea, ma è stato tutto inutile. La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato.

Chi è Veronica Graf

In attesa di una replica di Nardi, ripercorriamo la carriera televisiva di Veronica Graf, lanciata dalla tredicesima edizione del Grande Fratello classico (quello "nip") nel 2014. Proveniente da Faenza, all'epoca lei era una hostess e modella di 24 anni, che aveva già posato per Playboy. Ha inoltre lavorato con Enrico Lucci su Rai 2 nel programma Realiti – Siamo tutti protagonisti. Oggi vive a Ibiza e continua a fare la modella, regalando ai fan di Instagram mise e pose provocanti. Tra i suoi flirt passati, pare ci siano stati Moreno Merlo e Andrea Cerioli.