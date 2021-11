Valeria Marini entra nella casa del GFVip, Francesca Cipriani: “Eri il mio idolo” La showgirl ha fatto il suo grande ritorno nella casa, ad un anno e due edizioni di distanza del reality. Ad aspettarla c’è Francesca Cipriani: tra le due concorrenti non scorre buon sangue, per via di antichi dissapori.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valeria Marini è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl ha fatto il suo grande ritorno nella casa, ad un anno e due edizioni di distanza del reality. L'ultima volta tra le mura di Cinecittà Valeria Marini ha fatto fuoco e fiamme con Antonella Elia arrivando quasi alle mani. Chi sarà a darle del filo da torcere questa volta? Nell'attesa di scoprirlo, la showgirl fa il suo ingresso in grande stile dalla porta rossa.

Perché Valeria Marini ha un occhio bendato

I concorrenti nella casa non potevano sapere il motivo della benda sul viso di Valeria Marini che di recente ha subito una delicata operazione agli occhi. Sabato 20 novembre la showgirl è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha spiegato cosa le è successo negli ultimi mesi, dopo il ritorno da Superviventes. “È stato un periodo tosto, ho dovuto fare un intervento d’urgenza perché avevo un foro maculare anche grave, ho rischiato di perdere l’occhio sinistro, ho avuta molto paura”, ha raccontato. L’operazione si è svolta lo scorso 28 ottobre, ma la riabilitazione durerà ancora per qualche tempo. “Era un intervento molto delicato, ma è andata bene”.

La rivalità tra Valeria Marini e Francesca Cipriani

Ad aspettarla nella casa c'è Francesca Cipriani in freeze, sola in salone. Il motivo è che tra le due concorrenti non scorre bun sangue, per via di antichi dissapori che ci sono stati nel corso delle loro esperienze in tv. Francesca e Valeria Marini hanno avuto un litigio nel corso di una puntata di Casa Signorini, non del tutto risolto durante la loro avventura come naufraghe all'Isola dei Famosi. "Sono rimasta male per un avvenimento. Eravamo ospiti del programma ‘Casa Signorini'…Ho capito che lei non voleva stare nella stessa trasmissione con me, sono andata via piangendo. Quando sono venuta in studio tu mi hai schifata e mi hai detto che non saresti mai rimasta se non fossi andata via io", avrebbe chiarito in seguito all'Isola. "Lei era il mio idolo, da bambina la vedevo sempre al Bagaglino", spiega la Cipriani a Signorini, giustificando la sua delusione.