Valentina Nulli Augusti non tornerebbe mai da Tommaso Eletti: “Follia e delirio mentale” È passato poco meno di un mese dalla fine di Temptation Island, eppure Valentina Nulli Augusti ha ribaltato l’opinione che ha del suo ormai ex fidanzato Tommaso Eletti. Mentre si gode la spensieratezza del nuovo flirt con Manuel di Bernardo: “Ci sentiamo tutti i giorni, c’è molto feeling”, Valentina si guarda alle spalle e ripensa agli errori del passato con Tommaso: “Adesso mi fa solo senso”.

A cura di Giulia Turco

Ormai Tommaso Eletti sembra essere solo un lontano ricordo per Valentina Nulli Augusti, che dopo Temptation Island avrebbe scoperto aspetti del suo fidanzato fino allora sconosciuti. Oggi che ognuno è tornato alla propria vita, riesce a giudicare in maniera fredda e lucida quella che ritiene una "follia, un delirio mentale che non mi sarei mai aspettata". Mentre lui si gode le vacanze in Sardegna in compagnia dei ex fidanzati oggi single, ("Un circo, il playboy dei Teletubbies, tutto annunciato e già previsto", spiega lei), Valentina si gode la freschezza del nuovo flirt con Manuel di Bernardo.

Cosa pensa oggi Valentina di Tommaso Eletti

È passato meno di un mese da Temptation Island, eppure le cose sembrano davvero molto cambiate per l'ex coppia di fidanzati che ha fatto tremare l'ultima edizione del programma. A rivelarsi inaspettato, il comportamento del giovane romano, 19 anni, che preso dalla gelosia per Valentina, ha deciso di vendicarsi lasciandosi andare alle pulsioni verso la single Giulia. "Ho vissuto in una situazione molto diversa da quella che vedete", spiega Valentina rispondendo ai suoi follower su Instagram. "Intima, pulita, pura, malgrado tutte le differenze evidenti tra noi. Adesso mi fa senso".

Valentina Nulli Augusti sta frequentando Manuel di Bernardo

Poco prima di Ferragosto l'ex fidanzata di Tommaso Eletti era stata pizzicata in compagnia di Manuel di Bernardo, single nel villaggio fidanzate, in alcune foto pubblicate su Gossip.it. Una cena romantica, teneri sguardi e abbracci avevano lasciato intendere che si trattasse di qualcosa in più di un'amicizia. Valentina ha confermato il flirt, nonostante al momento sia ancora presto per parlare di una vera e propria storia:

