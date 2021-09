GFVip 6, Tommaso Eletti e Sonia Bruganelli si stuzzicano ancor prima di iniziare Ecco le prime frecciatine del GFVip 6. È già scontro a distanza tra Tommaso Eletti, uno dei concorrenti più controversi del nuovo cast, e la neo opinionista Sonia Bruganelli. “Non so chi siano”, ammette il 19enne romano ex volto di Temptation Island sulla moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe. Bruganelli subito replica con uno sfottò sui social: “Lui è famoso vero”, lo stuzzica. E ancora: “Vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”.

A cura di Giulia Turco

Il Grande Fratello Vip 6 è alle porte, i nomi dei 22 concorrenti ufficiali sono stati comunicati. Neanche il tempo di iniziare, ecco partire le prime frecciatine. A far discutere è, come era prevedibile, Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, tra i personaggi più controversi di questo cast. Dopo aver sollevato un mare di polemiche per la vicenda sentimentale che ha portato in scena a Temptation Island insieme alla sua fidanzata (ormai ex, Valentina Nulli Augusti), il 19enne romano entra a far parte del reality di punta di Canale 5. Si tratta della seconda esperienza in tv per Eletti, che fino alla scorsa estate era estraneo al mondo dello spettacolo. Eppure se c'è una cifra che già lo contraddistingue è quella della provocazione.

Tommaso Eletti sulle opinioniste del GFVip: "Non so chi siano"

Iniziano con il piede giusto, si fa per dire, i rapporti tra Tommaso Eletti e le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe dallo studio scruteranno attentamente le dinamiche della casa, analizzeranno i comportamenti, ne studieranno gli intrecci. Non sembra affatto preoccupato Tommaso Eletti, che anzi sui social lancia le prime provocazioni. Alla domanda "Chi temi più fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli", Tommaso risponde di non sapere chi siano. "Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi", spiega su Instagram. D'altronde la strategia di Eletti è già chiara: sentirsi intoccabile e apparire tale. Vedremo fino a che punto reggerà il suo personaggio.

La replica piccata di Sonia Bruganelli

A Sonia Bruganelli la frecciatina non è sfuggita. L'opinionista ne ha approfittato per rilanciare la provocazione al neo concorrente, tirandolo in ballo in un momento di "sfottò" sui social. Passando in rassegna tutti i Vip nella foto del cast, la Bruganelli fa un recap sui loro nomi. Su alcuni, certo, ha ancora quale dubbio e salvo i personaggi più noti come Katia Ricciarelli e Giucas Casella, su molti di loro ha ancora diversi dubbi. Tommaso Eletti attira la sua attenzione e sul 19enne l'opinionista spende parole piccate: "Lui è famoso vero, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione", dice ironicamente tra le risate. "Ha fatto Temptation Island…tra l'altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante", prosegue sghignazzando, "io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo".