La giornalista Valentina Bisti, volto del Tg1 e di Unomattina, è stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre tentava di realizzare un servizio su Euro 2020. È la donna a denunciare l’accaduto, pubblicando due foto scattate durante quei momenti concitati. Ad aggredirla un gruppo di persone alle quali Bisti aveva chiesto di allontanarsi leggermente perché troppo vicine a giornalista e telecamera, cosa che le avrebbe impedito di realizzare il collegamento.

“Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera”, ha spiegato la giornalista con un post condiviso su Instagram che arriva a una settimana da quello di una settimana fa, quando Bisti era stata suo malgrado protagonista di un altro episodio poco piacevole. Di fronte alla richiesta della donna di allontanarsi, i tifosi in questione l’avrebbero insultata per poi inseguirla. Un fatto gravissimo che ha impedito alla giornalista di fare il suo lavoro:

Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni. Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv…alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto. #euro2020