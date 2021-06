Un collegamento impossibile, quello tentato dal Tg1 subito dopo la partita Italia-Galles, conclusasi con la terza vittoria consecutiva per gli azzurri a Euro 2020, con tanto di passaggio del turno al primo posto e a punteggio pieno. L'edizione delle 20 del telegiornale di Rai1, condotta da Francesco Giorgino, ha raccontato il post partita andando da Valentina Bisti, inviata da una piazza del Popolo allestita a festa proprio per gli europei, con giochi, gadget e maxischermi per seguire i match in diretta.

L'assalto a Valentina Bisti

La giornalista del Tg1 è comparsa in video circondata da decine di tifosi e il suo collegamento non ha fatto in tempo a iniziare che, immediati, sono partiti i cori dei presenti, che tra grida e balli hanno praticamente conquistato l'inquadratura oscurando la povera Bisti. Inutili i suoi tentativi di ristabilire la calma per restituire un po' di contesto e chiudere il collegamento con le informazioni principali sulla partita. L'entusiasmo dei tifosi italiani è stato sufficiente a raccontare l'atmosfera di gioia ed entusiasmo attorno alla nazionale allenata da Roberto Mancini. Anche Francesco Giorgino ha commentato con ironia l'accaduto, quasi come l'assalto gioioso da parte dei tifosi fosse parte integrante del collegamento stesso.

L'Italia agli ottavi di finale

Gli azzurri arrivavano a questa terza partita di Euro 2020 con la qualificazione già intascata. Dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera, il solo rischio che la nazionale di Mancini, ampiamente rimaneggiata quest'oggi rispetto alle precedenti partite, era il primo posto nel girone. Ma nonostante la vittoria dell'Italia sia stata meno corposa delle due ottenute nei giorni scorsi, la partita non è mai stata in discussione e il gol di Pessina è stato l'unico dei molti tentativi a finire in gol. Ora l'Italia affronterà agli ottavi di finale una tra Ucraina e Austria.