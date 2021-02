Urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip contro la storia nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una o più fan – secondo qualcuno sempre le stesse persone che da mesi vanno a urlare cattiverie contro l’influencer italo-persiana – si sono avvicinate al muro di cinta del giardino della Casa di Cinecittà per tentare, ancora senza successo, di separare Pierpaolo dalla Salemi. Ma nell’ultimo caso si è trascesa ogni dinamica di gioco, visto che la frase urlata a Pretelli per tentare di condizionarne l’atteggiamento riguarda una bugia riferita al figlio Leo, nato dal legame con Ariadna Romero.

in foto: Pierpaolo Pretelli

La bugia urlata a Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

“Pier, tuo figlio nn guarda più la tv a causa di Giulia”, è la falsità urlata a Pretelli poche ore fa dall’esterno della Casa. Una frase che, i Vip lo hanno compreso, non corrisponde al vero ed è stata utilizzata solo con lo scopo di confondere il diretto interessato e allontanarlo da Giulia. Missione fallita: non solo Pierpaolo non ha dato peso alla bugia, avendola percepita come tale, ma perfino gli altri Vip hanno manifestato il proprio dissenso di fronte a tali incursioni pensate con il solo scopo di destabilizzare i concorrenti. “Ma basta!”, ha urlato esasperata Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Sempre fuori luogo”. Pretelli, invece, non si è scomposto, consapevole si trattasse di una bugia.

Urlano a Giulia Salemi di Abraham Garcia

Nella giornata di ieri, hanno inoltre fatto sapere a Giulia Salemi che l’ex fidanzato Abraham Garcia è arrivato in Italia e si è detto ancora innamorato di lei. Un’altra informazione alla quale la Salemi non ha dato peso. “Seh, che coraggio”, ha detto Giulia, per niente colpita dalle eventuali mire del suo ex. Al contrario, Pierpaolo è sembrato colpito e dispiaciuto ma è stato immediatamente rassicurato dalla fidanzata.