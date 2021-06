È accaduto spesso che a Uomini e Donne si infiammassero gli animi e semplici battibecchi avvenuti in studio, poi degenerassero in rissa. Non sorprende poi tanto, dunque, il retroscena svelato in queste ore da un ex corteggiatore della corte di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gianluca Tornese che nell'edizione 2014-15 cercava di conquistare la tronista Valentina Dallari. Ecco cosa ha raccontato a RTL102.5 News, nella rubrica Trends & Celebrities.

La rissa tra Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro

in foto: Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro

Nel corso dell'edizione 2014-15, Gianluca Tornese scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare Valentina Dallari. Il giovane si ritrovò a doversi contendere le attenzioni della splendida modella e dj con numerosi corteggiatori, tra cui il frizzante Mariano Catanzaro. Tra loro, secondo quanto ha raccontato Gianluca Tornese, sarebbe scoppiata una forte lite. I due sarebbero arrivati vicini ad alzare le mani: "Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere".

Chi ha pagato le due telecamere distrutte

Alla luce delle due telecamere che a suo dire sarebbero andate in frantumi, gli è stato chiesto chi abbia poi pagato i danni. A quanto pare, Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro non avrebbero risposto personalmente dei danni fatti. A pagare le telecamere rotte sarebbe stata la redazione di Maria De Filippi: "Le ha pagate Maria, la redazione". Nonostante siano passati diversi anni, Gianluca Tornese lo ricorda ancora come un episodio profondamente sbagliato. Nonostante corteggiassero la stessa tronista, ritiene che non avrebbero dovuto alzare i toni in quel modo: "Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano".