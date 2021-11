Uomini e Donne, Matteo Ranieri nuovo tronista si emoziona in studio: “Sto svenendo” Matteo Ranieri è entrato in studio a Uomini e Donne visibilmente commosso e imbarazzato. È scoppiato in lacrime quando è andato in onda il video a lui dedicato con la proposta finale di Maria De Filippi di sedere sul trono del programma, che seppur con tanti dubbi ha deciso di accettare.

Matteo Ranieri è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. Come avevano rivelato le anticipazioni della puntata in onda martedì 16 novembre, l'ex corteggiatore del programma è tornato in studio chiamato dall'autrice Raffaella Mennoia con una scusa. La verità è che la produzione aveva in serbo per lui la proposta di tornare a partecipare al dating show, questa volta sedendo sul trono. Insomma, una seconda chance dopo la storia d'amore andata male con Sophie Codegoni che lo aveva scelto pochi mesi prima sul finire della precedente edizione.

I dubbi di Matteo sulla proposta di Maria De Filippi

Matteo Ranieri è entrato in studio visibilmente emozionato. In imbarazzo, quando Maria De Filippi lo ha invitato a sedersi, è scoppiato in lacrime non appena è partito un video sulla sua storia. Nessun riferimento alla storia conclusa con Sophie Codegoni, ma solo ciò che è emerso di lui nel programma, ovvero l'immagine di un ragazzo semplice e spontaneo. "Hai superato la tua timidezza?", gli chiede Maria. "No, per niente, sono ancora come l'anno scorso", ammette Matteo accettando, seppur con parecchi dubbi, la proposta di salire sul trono. "Raffa grazie, è stato un bello scherzo. Ringrazio te Maria, non so se riuscirei a farlo, ma se tu mi dici che ce la posso fare… non vorrei far fare brutte figure al programma". La conduttrice lo rassicura e così fa Gianni Sperti che lo incoraggia con ottime parole nei suoi confronti: "Ho sperato di rivederti sul trono da quando sei tornato single perché sei un ragazzo speciale, vero e sincero, anche se sbaglierai".

Chi è Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni

Classe 1992, Matteo Ranieri è originario di Recco, in provincia di Genova. È un lottatore professionista e lavora per un’azienda nel settore degli infissi. È legatissimo alla sua famiglia e ai suoi cani, il primo è un pitbull di nome Tyler, l’altro un cucciolo di pochi mesi che ha adottato di recente. “Vedremo come farti portare i tuoi cani qui a Roma”, gli ha promesso Maria De Filippi, “così non vivrai in maniera traumatica la tua esperienza romana”. Alla spalle Matteo ha la storia con Sophie Codegoni, la tronista che lo scese per uscire insieme dal programma, con la quale però le cose sono andate male. A quanto pare, sarebbe stato proprio Matteo a voler mettere un punto alla frequentazione una volta fuori dal programma, dopo essersi reso conto dell’incompatibilità della sua vita con quella dell’attuale gieffina.