Sophie Codegoni: “Con Matteo Ranieri nessun contatto fisico, ecco come mi ha lasciata” e lui replica Nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha confidato ad Alex Belli il modo in cui Matteo Ranieri (sua scelta nel programma Uomini e Donne), l’avrebbe lasciata. Inoltre, sostiene che il suo ex l’abbia fatta sentire “brutta”, perché sembrava non essere interessato ad avere un contatto fisico con lei. La replica di Ranieri non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sophie Codegoni si è confidata con Alex Belli. In particolare, la concorrente del Grande Fratello Vip gli ha raccontato il modo sbrigativo in cui Matteo Ranieri l'avrebbe lasciata. Dopo aver detto di non apprezzarla né fisicamente, né caratterialmente, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne l'avrebbe liquidata con una domanda: "Che cosa diciamo ai nostri fan?".

Sophie Codegoni racconta come sarebbe stata lasciata da Matteo Ranieri

Mentre si confidava con Alex Belli, Sophie Codegoni ha anche accusato il suo ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne, di avere tentato di farla passare per una donna interessata più alla carriera di fashion blogger che all'amore. Inoltre, ha affermato che tra lei e Matteo non ci sarebbe stato alcun contatto fisico:

"Farmi passare per una che non voleva trovare l'amore, ma voleva solo fare la fashion blogger no. Su tante cose non sono mai arrivata ad una risposta, anche perché quando è venuto a casa mia per lasciarmi, è arrivato con l'amico che aveva la macchina accesa. Lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: "A me non piaci né esteticamente, né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan"?. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato. Sono un po' sfigata con gli uomini, che ci devo fare".

E ha concluso: "Per la prima volta, nella mia vita, mi sono sentita brutta. Il tuo fidanzato, che si gira dall'altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio – che non sia per una storia – è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico".

Matteo Ranieri replica a Sophie Codegoni

La replica di Matteo Ranieri, per quanto sibillina, non si è fatta attendere. L'uomo ha pubblicato un post su Instagram: "Leggere messaggi e commenti sensati mi fa ancora sperare nel genere umano. Continuo però a preferire gli animali, i tramonti e i libri. Buona domenica". Nelle Instagram Stories, poi, ha chiarito di non essere intenzionato a prestarsi a teatrini: