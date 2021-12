Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Diego Tavani: “Sei la delusione più grande” Non sembra esserci nessuna possibilità di un ritorno di fiamma tra Ida e Diego. Dopo aver tentato il tutto e per tutto, il cavaliere sta andando avanti conoscendo altre donne, ma Ida non sembra disposta ad accettarlo.

A cura di Giulia Turco

Ida Platano non ha ancora dimenticato Diego Tavani. Nonostante la loro frequentazione abbia subito una battuta d'arresto da circa un mese, in studio a Uomini e Donne tra la dama e il cavaliere va in scena un burrascoso confronto. Diego, attaccato da tutti i fronti, sta cercando di andare avanti e porta avanti la conoscenza con Elena, dopo aver tentato il tutto e per tutto con Ida: "Sono continuamente attaccato, che male c'è se faccio il mio percorso?". Ida è in un mare di lacrime.

Lo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani

Attaccato dagli opinionisti, Diego spiega le sue motivazioni: “Se in una donna non trovo la felicità, vado oltre, anche se sono stato innamorato”, spiega il cavaliere. Diego si sarete stancato di aspettare Ida: “In un mese non ho ricevuto da parte sua neanche una chiamata, la storia si è finita quando Diego si è fermato”. Ida sostiene di aver incrociato Diego all’ingresso degli studi di registrazione e che lui abbia fatto finta di niente. Una lunga lite che sfocia in una serie di accuse reciproche, fino a quando Ida scoppia in lacrime: “Sei il peggiore di tutti, sei la delusione più grande".

Ida Platano e Diego Tavani durante la ’quasi’ scelta a Uomini e Donne.

Nessun ritorno di fiamma tra Ida e Diego

Tra loro non sembra più esserci più nulla da fare, dopo il tremendo litigio che è seguito alla scelta di Ida e all'immediato ripensamento di Diego. La coppia stava per lasciare insieme il programma, nella puntata in onda il 18 novembre.Erano caduti persino i petali di rose in studio, nonostante non fossero arrivati a togliersi tutti i sassolini dalla scarpa. Mentre si scontravano alla ricerca vana di un chiarimento, il cavaliere si è fatto avanti e ha reclamato attenzione: "Io mi siedo e non esco più, te lo potevi risparmiare questo chiarimento in un momento così intimo tra noi", scegliendo infine di rimandare la scelta e di prendersi ulteriore tempo per riflettere sul loro rapporto.