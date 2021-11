Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma da sola e Diego la rincorre Ida Platano decide di lasciare lo studio di Uomini e Donne da sola, dopo l’accesa discussione con Diego Tavani in seguito alla “scelta”. Il cavaliere, però, dichiara di volerla riconquistare.

A cura di Ilaria Costabile

Un'altra puntata all'insegna dei colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda martedì 23 novembre, dove Ida Platano decide di andare via dallo studio da sola, dopo l'exploit di Diego Tavani della scorsa settimana, che ha preferito non seguirla quando lei gli ha chiesto di uscire insieme. Il cavaliere ha cercato di spiegare cosa lo avesse portato a prendere quella decisione, ma è stato attaccato dagli opinionisti e nel mentre la dama ha deciso di abbandonare il programma.

Ida Platano voleva conoscere Diego

Chiamata da Maria De Filippi, la dama entra in studio e racconta cosa è accaduto dopo l'ultimo incontro in trasmissione con Diego: "Mi ha cercata subito dopo la puntata, mi ha chiesto scusa, ha detto che avrebbe voluto recuperare" dichiara Ida Platano che a questo aggiunge: "Io pensavo che con Diego fosse diverso, sono stata benissimo con lui e avevo davvero voglia di conoscerlo fuori". Le sue intenzioni erano state chiare anche quando aveva chiesto al cavaliere romano di lasciare il programma insieme, ma lui infastidito da un chiarimento avvenuto tra Tina e Ida, aveva deciso di ripensarci e, quindi, era tornato a sedersi al suo posto lasciando tutti di stucco.

Ida lascia lo studio da sola

Dopo questa confessione di Ida, è la volta di Diego che spiega cosa l'ha portato a prendere una decisione così improvvisa, nonostante lui avesse manifestato un reale interesse per lei sin dai primi giorni di questa conoscenza. Attaccato da Tina Cipollari e da Gianni Sperti che lo accusano di voler stare solo nel programma, senza essere davvero intenzionato a costruire qualcosa con Ida, Tavani si infuria: "Posso mai stare qui a farmi offendere da loro senza dire niente? Per spiegare perché ho fatto quello che ho fatto dovevo dire le cose come stavano". Intanto la Platano assiste basita a quanto sta accadendo e manifesta l'intenzione di andarsene, davanti alla quale Diego dichiara di voler lasciare anche lui lo show, la dama motiva così la sua scelta:

In questo momento non mi fiderei delle persone qui davanti. Finisce sempre così: chi si avvicina a me, lo fa per altri interessi e scopi, non mi sento in grado di sopportarlo ancora. Ma tu Diego pensi che uscirei con te? Dopo tutto quello che mi hai detto? Maria esco dal programma da sola.

Ida, quindi, lascia lo studio con Diego completamente basito dall'accaduto e stuzzicato alle frecciate di Tina, affatto convinta della sua buona fede,