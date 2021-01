Uomini e Donne censura il nome di Barbara D’Urso nella puntata andata in onda giovedì 21 gennaio. A pronunciarlo è stato il cavaliere Gianluca, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. L’uomo stava raccontando di quando, alcuni anni fa, Gemma partecipò al programma Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Facendo confusione tra le due conduttrici, Gianluca ha raccontato che all’epoca si fermò a pregare in una chiesa affinché l’intervento subito da Gemma “alla bocca” – era ai denti, in realtà – andasse bene. “Quando eri nel programma della D’Urso”, ha specificato l’uomo ma il nome della conduttrice da lui pronunciato è comprensibile solo osservando il labiale, perché l’audio in quel punto è stato silenziato.

Il frame con Barbara D’Urso sparisce dal video ufficiale

A rendere quanto accaduto ancora più curioso è il taglio praticato al video ufficiale del momento in questione caricato sul sito di Uomini e Donne. A differenza di quanto accaduto mentre la puntata andava in onda su Canale5, il momento in cui Gianluca pronuncia il nome “D’Urso” è stato addirittura tagliato (il video è in alto, il taglio arriva al minuto 9 circa). La differenza tra il filmato ufficiale e quelli finiti su Twitter è palese.

A condurre Selfie era Simona Ventura, non Barbara D’Urso

La censura applicata al nome della conduttrice di Pomeriggio5 potrebbe spiegarsi con l’errore commesso in buona fede dal cavaliere Gianluca che ha attribuito alla D’Urso la conduzione di Selfie – Le cose cambiano, condotto in realtà da Simona Ventura prima che la conduttrice tornasse nuovamente in Rai. Per il momento, dalla produzione di Uomini e Donne non sono arrivati chiarimenti che spieghino l’accaduto. Nemmeno Barbara D'Urso ha commentato il taglio e il fatto che il suo nome sia stato silenziato mentre la puntata andava in onda.