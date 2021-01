Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che quella di mercoledì 27 gennaio sarà una puntata ricca di colpi di scena. Stando a quanto ha riferito Il Vicolo delle News, vedremo tornare in studio la dama Pamela Barretta, che ad ottobre del 2019 aveva lasciato il programma insieme ad Enzo Capo. Si parlerà poi di Aurora Tropea che ha deciso di diffidare il cavaliere Giancarlo. La dama aveva lasciato lo studio dopo che Giancarlo aveva mostrato dei presunti video compromettenti sul suo conto. E intanto Gemma Galgani continua a pensare a Maurizio Guerci, convinta che il cavaliere si sia fatto influenzare da chi ha messo in luce la loro differenza di età.

La lite tra Aurora Tropea e Giancarlo

Secondo le anticipazione de Il Vicolo delle News, il cavaliere Giancarlo ha chiesto perdono ad Aurora Tropea dopo lo scontro molto acceso che hanno avuto la settimana precedente, culminato con le lacrime della dama che ha lasciato lo studio. Questa volta, stando alle indiscrezioni sulla puntata, Aurora non sarà in studio. Ma verrà comunicato che la dama ha deciso di diffidare Giancarlo per le sue parole. Il cavaliere si era detto in possesso di video personali e compromettenti di Aurora. Furiosa e incredula, la dama ha invitato Giancarlo a mostrare i presunti video. L'uomo non se l'è fatto ripetere due volte e ha mostrato il cellulare al pubblico e a Gianni Sperti.

Il ritorno di Pamela Barretta a Uomini e Donne

La puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne segnerà anche il ritorno al programma di un volto già noto al dating show, quello della dama Pamela Barretta, che nel 2019 aveva deciso di vivere la sua relazione con Enzo Capo lontani delle telecamere. Le cose però non sono andate come sperava. Ai tempi del programma, Capo si era dimostrato particolarmente geloso, l'aveva accusata di frequentarsi con un altro uomo alle sue spalle e tra i due era scoppiata una lite molto accesa. Eppure dopo aver parlato ed essersi chiariti, i due avevano deciso di riprovarci insieme fuori dallo studio di Uomini e Donne. Nel 2020 la coppia è stata in più occasioni ospite di Maria De Filippi, ma nonostante i tentativi di trovare un punto d’incontro, alla fine avevano deciso di dividersi. Dopo la rottura con Pamela, la scorsa estate il cavaliere si è mostrato molto vicino al bacio con Lucrezia Vaccaro, 34 anni, mamma di una bambina.