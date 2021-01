Mercoledì 20 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il sito IlVicoloDelleNews ha pubblicato le anticipazioni di quanto sarebbe avvenuto in studio. Secondo quanto riportato, sarebbe stato concesso ampio spazio ad Aurora Tropea e al suo rapporto conflittuale con Giancarlo. Non sarebbero mancate le liti e le lacrime.

Le accuse di Giancarlo ad Aurora Tropea

Secondo quanto riportato dal sito IlVicoloDelleNews, Giancarlo avrebbe accusato Aurora di insultarlo sui social. L'uomo avrebbe tirato in ballo anche Veronica Ursida. Infine, avrebbe insinuato di possedere dei video di Aurora. La donna sarebbe apparsa incredula, anche perché sicura più che mai che non esistano in circolazione suoi video compromettenti. Furiosa e certa che quella di Giancarlo fosse solo una menzogna, avrebbe chiesto al cavaliere del Trono Over di mostrare pubblicamente i video. L'uomo non se lo sarebbe fatto ripetere due volte e avrebbe mostrato il cellulare sia a Gianni che al pubblico. A quanto pare, nel video non era contenuto nulla di così sopra le righe. Giancarlo avrebbe rincarato la dose, facendo riferimento alla presunta esistenza di altri video.

Aurora Tropea lascia lo studio in lacrime

Sempre secondo le anticipazioni diffuse dal sito IlVicoloDelleNews, Gianni Sperti avrebbe attaccato Aurora. Al contrario, Maria De Filippi si sarebbe schierata al fianco della donna. Le accuse di Giancarlo, tuttavia, avrebbero ferito profondamente Aurora, che in lacrime sarebbe uscita dallo studio. L'uomo, assistendo alla reazione di Aurora, avrebbe fatto un passo indietro e avrebbe chiesto alla conduttrice di poter uscire dallo studio per andare a scusarsi e a consolarla. Avrebbe concluso dichiarando che, al netto dei loro scontri, vorrebbe ancora bene ad Aurora Tropea. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne.