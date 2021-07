Domenica 4 luglio 2021 va in onda su Rai1 la 22esima edizione di Una voce per Padre Pio, spettacolo musicale a scopo benefico per la prima volta condotto da Mara Venier. Dopo l'anomala edizione del 2020 trasmessa da Roma per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid, si torna alla tradizionale location in piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (provincia di Benevento), dove zia Mara prende il posto dei suoi predecessori Tiberio Timperi, Pippo Baudo, Massimo Giletti, Alessandro Greco e Flavio Insinna. Il cast è interessante, con personaggi per tutte le età.

Il cast di Una voce per Padre Pio 2021

Non potevano mancare Al Bano e Romina Power, che finalmente tornano a cantare insieme dopo la lunga pausa causata dalla pandemia: è probabile che questo sia il primo di una serie di appuntamenti per la coppia musicale, che già da tempo aveva annunciato la volontà di tornare a calcare il palco insieme. Tra gli ospiti, vedremo inoltre il celebre soprano e attrice Katia Ricciarelli, per una performance di bel canto. Presente pure Gigi D’Alessio, immancabile vista la location campana: il cantante ultimamente ha fatto parlare non solo per la sua musica ma anche per il gossip relativo alla sua nuova fiamma, la giovane Denise Esposito. A calcare il palcoscenico sarà pure Orietta Berti, regina della musica italiana e dell'estate, ormai idolo anche dei giovani: dopo il successo con il ritorno a Sanremo, la mitica cantante si è imposta a 78 anni con la hit estiva Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro. Dicevamo dell'intenzione di ampliare il target del pubblico: l'asso nella manica è Giulia Stabile, personaggio amato dai giovanissimi. Lei è la ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi, edizione 2021. Insieme a loro, molti altri. Le esibizioni sono accompagnate dell‘Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Come sostenere Una voce per Padre Pio

Ai numeri musicali, come di consueto si alternano storie di persone, riflessioni, testimonianze di fede, oltre a collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina per raccontare epoisodi sulla vita di Padre Pio. La manifestazione è nata da un'idea di Enzo Palumbo e si svolge a partire dal 2000. A questa kermesse musicale si lega una campagna di raccolta fondi a favore dei paesi del terzo mondo, interamente gestita dall'Associazione Una voce per Padre Pio Onlus. L'associazione ha sede in Italia, Costa d'Avorio, Togo, Canada. Per sostenere l’associazione è possibile donare 2 euro con un sms al numero solidale 45531 oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa, fino a domenica 11 luglio.