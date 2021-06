Niente ferma Mara Venier, che nonostante il recente problema ai denti per cui è stata operata, continua a lavorare. Non solo porterà a termine la stagione di Domenica In, chiudendo come da accordi domenica 27 giugno. Sarà infatti lei a presentare Una voce per Padre Pio, spettacolo musicale a scopo benefico che è ormai una tradizione dei palinsesti estivi Rai. Creato da Enzo Palumbo, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dell'Associazione Una voce per Padre Pio Onlus che aiuta nazioni del Terzo mondo.

Quando va in onda Una voce per Padre Pio

L'appuntamento è su Rai1 per domenica 4 luglio 2021 in prima serata (giorno in cui non ci saranno partite degli Europei di calcio). Dopo l'eccezionale messa in onda dagli studi di Roma nel 2020 per via delle norme anti Covid, il concerto torna a essere trasmesso dalla piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, il paesino in provincia di Benevento che ha dato i natali a Padre Pio. "Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre", ha dichiarato Mara Venier su Oggi, "Finalmente ho detto sì. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci”. Stavolta ci sarà, nonostante il recente intervento ai denti per cui è scoppiata a piangere a Domenica In: il problema a un impianto odontoiatrico le ha causato una paralisi a parte del volto e la conduttrice ha vissuto giorni davvero difficili.

Tra gli ospiti Al Bano e Romina Power

“Mai come quest’anno sento il bisogno di belle emozioni, di sentimenti puri, di onestà intellettuale”, ha spiegato la Venier. Quella del 4 luglio sarà la 22esima edizione di Una voce per Padre Pio, in corso dal 2000. In attesa di conoscere il programma completo con gli ospiti, è già certo che sul palco saliranno Al Bano e Romina Power. Si riforma dunque, la coppia artistica che, complice il lungo stop a causa del Covid, non canta insieme da tempo.