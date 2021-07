Raffaella Carrà non è un'icona assoluta soltanto in Italia: in particolare in Spagna, la popolarità della conduttrice, cantante e soubrette è altissima. Tanto che si sta pensando di intitolarle una piazza a Madrid. La proposta è del partito Más Madrid, come riferisce il sito iberico 20miuntos: il gruppo, all'opposizione nel Comune della capitale, chiederà di dedicare una piazzetta centrale alla star italiana "per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+".

A Madrid Raffaella Carrà eletta regina del Pride

La piazza in questione al momento non ha un nome e si trova fra i numeri 43 e 45 di Calle Fuencarral, in pieno centro a Madrid, fra i quartieri di Chueca e Malasaña. Si tratta di una zona dello shopping molto famosa e amata dai turisti, a pochi passi dalla Gran Via. Come ha spiegato l'assessore Jorge García Castaño, Raffaella Carrà "rappresenta la libertà per molte generazioni": "È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un'icona, per Madrid e per la Spagna". L'artista "è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze". Importante anche per gli spagnoli il legame tra la Carrà e la causa LGBT: fu eletta "regina del Pride" World Gay Icon al World Pride tenutosi a Madrid nel 2017.

In Italia si parla di intitolare alla Carrà l'Auditorium Rai

Anche in Italia si sta pensando a iniziative simili. Milly Carlucci ha proposto di intitolare alla Carrà l'Auditorium Rai del Foro Italico, dove veniva trasmesso Carràmba! Che sorpresa e dove il corteo funebre che trasportava la sua bara si è fermato. La proposta è stata condivisa da molti dipendenti Rai. Dopo che la camera ardente è stata allestita in Campidoglio, oggi si svolgeranno i funerali alle ore 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Verranno trasmessi in diretta tv su Rai1 e Rete 4.