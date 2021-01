È proprio vero che le chiacchiere e i retroscena fanno bene agli ascolti. Dopo l'addio di Nina Soldano, la puntata di Un posto al sole in onda ieri sera, 13 gennaio 2021, è la più vista in assoluto degli ultimi nove mesi. Un grande successo per la soap opera prodotta da Fremantle, un successo che vale due milioni di spettatori netti. Per trovare un risultato così alto, bisogna andare indietro di quasi un anno, per la precisione a marzo 2020, quando con il primo lockdown e il dramma della quarantena, la platea televisiva era sopra la media.

Grande entusiasmo per gli ascolti tv

Nel dettaglio, la puntata di ieri è stata vista da 2.028.000 spettatori netti per il 7.2% di share. È un risultato che si può certamente definire positivo, senza peccare d'entusiasmo, anche perché la contro programmazione era serrata. Una serata piena di turbolenze sul fronte politico con i continui aggiornamenti sulla crisi di governo: Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber e in onda su La7 ha sfiorato 2.4 milioni di spettatori netti per l'8.5% di share. È stato l'unico show in access prime time che con Striscia la Notizia (4.3 milioni di spettatori netti e il 15.8% di share) ha fatto meglio della soap opera di Rai3.

L'addio di Nina Soldano e le indiscrezioni sul futuro

Per gli appassionati di Un posto al Sole, è stata certamente una settimana movimentata. Gossip e indiscrezioni, colpi di scena, che alla fine dei conti hanno portato grandi risultati in termini di ascolti tv. Dopo l'addio di Nina Soldano e le indiscrezioni legate all'uscita di scena del personaggio di Marina Addezio Giordano, ruolo che l'attrice ha interpretato dal 2003 e che contribuito a consolidarne la carriera, la soap opera continua per la sua strada con nuovi intrecci e nuove storie e le solite certezze: quella di essere un punto di riferimento per il servizio pubblico e per i telespettatori.