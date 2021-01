La notizia dell'uscita di scena del personaggio di Marina Giordano ha indispettito e colpito i telespettatori di Un posto al sole che da più di diciassette anni seguivano questo personaggio, sempre sul filo tra il bene ed il male, ben interpretato da Nina Soldano. L'attrice, in effetti, con questo ruolo ha consolidato la sua carriera e adesso lascia, stando a quanto dichiarato da lei sul profilo ufficiale, non per sua scelta. Stando a quanto apprende Fanpage.it, le cose starebbero diversamente.

Le motivazioni economiche dietro l'addio a Nina Soldano

Dietro il grande colpo di scena, che ha spezzato i sogni di tantissimi spettatori, non ci sarebbero le motivazioni addotte da Nina Soldano per spiegare il suo addio. L'attrice sapeva del suo contratto in scadenza, alimentando un vero e proprio tormentone tra i corridoi del Centro di Produzione della Rai di Napoli. È da tempo che tra l'attrice e la Fremantle, la società che produce la soap opera, si dialogava per cercare di rinnovare l'accordo sulla base di nuove condizioni economiche che – così come ci rivela una fonte interna vicina alla produzione – non sarebbero state ritenute accettabili dall'attrice. Si sperava che la pandemia e lo stop alle produzioni avesse riportato le posizioni di partenza delle parti in causa più vicine, ma sono invece restate molto distanti.

Non solo Marina Giordano, presto fuori un altro nome eccellente

Siamo in grado di anticipare che il personaggio di Marina Giordano non sarà il solo a essere – temporaneamente o no – allontanato dalla produzione di Un posto al sole. Purtroppo, la pandemia ha costretto la produzione a fare diversi ragionamenti, ripensando interamente agli intrecci e alle storie, facendo quadrare anche i conti. Ecco allora che un paio di personaggi eccellenti, di quelli che hanno fatto la storia di questa soap, potrebbero presto uscire di scena. Uno tra tutti, prossimo a uscire, è tra quelli che già più volte è entrato e uscito dal mondo di Un posto al sole.