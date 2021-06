Uno dei personaggi più iconici dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi è stato senza dubbio Ubaldo Lanzo. Il cromatologo ha fatto sin da subito parlare di sé, sebbene la sua permanenza in Honduras non sia durata quanto il pubblico a casa avrebbe sperato, dal momento che ha dovuto abbandonare il reality a causa di un problema di salute. Intervistato da Radio Radio l'ex naufrago ha parlato della sua esperienza e ha rivelato alcuni aspetti del suo privato mai esternati finora.

Il coming out di Ubaldo Lanzo

Tante sono le voci che si sono rincorse circa la vita privata di Ubaldo Lanzo, con cui anche Ilary Blasi spesso e volentieri scherzava facendo battute pungenti. Si era detto, infatti, che il cromatologo non aveva rapporti intimi da diverso tempo e da questa domanda degli speaker partono delle vere e proprie confessioni: "Se è vero che non lo faccio da 20 anni? Non pratico da 28 anni con le donne e da 47 con gli uomini. Con i maschi mai fatto, però mai dire mai. Questa è la verità sono serio". Ma non è finita così, a queste dichiarazioni ha infatti aggiunto:

Allora se mi concedete un secondo vi dico una cosa. Ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane di San Pietro e i pipistrelli – perché son parente di Draculia – non faccio nulla. Quando l’ho fatto è stato bello. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto asessuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay. Vi devo confondere sennò non c’è gusto. Io sono da uomini e da donne sono rainbow.

Ignazio Moser il suo preferito

Non potevano mancare alcuni commenti sull'edizione appena conclusa, dal momento che Ubaldo è stato uno dei concorrenti che più è riuscito a stringere rapporti d'amicizia durante il suo soggiorno isolano. La vittoria di Awed, con cui era nato un bel legame, lo ha particolarmente stupito rivelando la sua preferenza: "Se fossi stato un telespettatore avrei votato Ignazio. Avrei voluto vincesse lui. Ho sentito pure Andrea e gli altri, ma Moser è il mio preferito. Ha vinto Awed e chapeau. Per come si è presentato con me e si è comportato, Ignazio è quello che ho nel cuore". Però la sua affabilità e anche la propensione alla chiacchiera gli hanno permesso di entrare nell'intimità degli altri naufraghi, come è lui stesso a spiegare: "Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli e anche di Matteo Diamante. Proprio lui lo ospiterò, mi ha chiesto di venire a casa mia per vivere da barone e lo aspetterò".