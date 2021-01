La serata televisiva del 4 gennaio 2021 è stata caratterizzata da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la trentunesima per la precisione. Il programma condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 3.5 milioni di spettatori per il 19.6% di share. Tutto facile per il reality show che si ritrova quasi solo in programmazione con la sola Rai1 a superare quota 3 milioni con il film "Il Tuttofare" con Sergio Castellitto: 3.2 milioni di spettatori per il 12.6% di share. Brilla Report di Sigfrido Ranucci, sui social come in tv con una puntata speciale sulla trattativa Stato-mafia: sfiora i 3 milioni di spettatori netti per l'11.5% di share.

Ascolti tv 4 gennaio 2021

Vince il Grande Fratello Vip 5 che ha raccolto 3.491.000 spettatori netti per il 19.6% di share mentre la GfVip Night (8 minuti in tutto) fa registrare 1.585.000 spettatori netti per il 26.7% di share. A seguire, la prima tv del film Il Tuttofare con Sergio Castellitto che ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 12.6% di share. Grande exploit per Report su Rai3: 2.957.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5% e una presentazione di 15 minuti da 1.457.000 spettatori netti per il 5.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Top Gun, grande classico con Tom Cruise e Kelly McGillis, ha conquistato 1.551.000 spettatori per il 6.1% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è la scelta di 1.296.000 spettatori netti per il 5.9% di share. Il film Io e Marley, con Owen Wilson e Jennifer Aniston, è stato visto da 1.028.000 spettatori netti per il 4% di share. Su La7, Robinson Crusoe ha fatto registrare 611.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8, la serie per la prima volta in chiaro Das Boot fa registrare 133.000 spettatori con lo 0.5% di share. Sul Nove lo show Anplagghed con Aldo Giovanni e Giacomo ha conquistato 684.000 spettatori con il 2.6%.