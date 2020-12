Il lunedì sera è ormai dedicato alla casa più spiata d'Italia, il doppio appuntamento con i ragazzi del Grande Fratello Vip è ormai diventata un'abitudine da due mesi a questa parte. Nella serata di lunedì 21 dicembre, poi, complice il fatto che non dovesse scontrarsi con programmi o fiction targate Rai, il reality di Canale 5 sbanca agli ascolti tv conquistando quasi tre milioni e mezzo di persone e preparandosi alla puntata speciale dell'ultimo dell'anno.

Ottimi risultati anche per Rai3, con Report. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci che dall'inizio della pandemia sta indagando sulle falle del sistema sanitario italiano, tanto a livello nazionale, quanto regionale, ha conquistato l'attenzione di più di due milioni e mezzo di persone, confermandosi come uno dei programmi di inchiesta giornalistica più seguiti nel palinsesto Rai, nonostante girassero voci su una possibile chiusura, a causa di ascolti bassi di cui, a conti fatti, non c'è un riscontro, anzi, si è verificato il risultato opposto registrando uno share in costante aumento.

Ascolti lunedì 21 dicembre 2020

Nella serata di ieri, lunedì 21 dicembre 2020, su Rai1 Non ci resta che il crimine ha attirato l'attenzione di 2.936.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori con uno share del 20.6%. Su Rai2 Boss in Incognito è stato visto da 1.775.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Italia1 Extraction ha intrattenuto 1.280.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Report è stato scelto da 2.620.000 spettatori con il 10.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica convince 1.058.000 spettatori ottenendo uno share del 5.5%. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 663.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 la prima parte della miniserie Caterina la Grande ottiene 266.000 spettatori con l'1.1%. Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è seguito da 374.000 spettatori con l’1.6%