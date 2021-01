Lo show di Beppe Fiorello "Penso che un sogno così" non conquista la prima serata di lunedì 11 gennaio. Il programma di Rai 1, una vera e propria serata evento alla quale hanno partecipato diversi ospiti, ha raggiunto 2.813.000 spettatori, pari al 12,3 % di share. È rimasto in testa in termini di ascolto invece il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che è tornato in onda con la prima serata dopo un venerdì di stop. Gli ascolti sono quelli di 3.290.000 spettatori, pari al 12,3% di share, per il reality che ormai si accinge alle battute finali.

Ascolti tv di lunedì 11 gennaio

Sulle altre reti generaliste, spiccano gli ascolti del film Mechanic: Resurrecrion su Italia 1, che ha raccolto 1.888.000 spettatori pari al 7,5 % di share e L'uomo sul treno su Rai 2, che ha interessato 1.699.000 spettatori, pari al 6,6%. È andata molto bene anche la nuova puntata di Report su Rai 3 che ha interessato 2.596.000 spettatori, totalizzando il 10,2% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 1.053.000 spettatori (5.4%). Su La7 Witness – Il testimone ha registrato 651.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Pulp Fiction segna 376.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Fantozzi contro tutti è seguito da 340.000 spettatori con l’1.4%.

I programmi di martedì 12 gennaio

Nella prima serata di martedì 12 gennaio Rai 1 trasmetterà la partita di Coppia Italia del Milan che cerca di ripetere il successo dopo la vittoria in campionato, contro il Torino. Su Rai 2 andrà in onda invece il comedy show Stasera tutto è possibile, mentre su Rai 3 torna Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Rete 4 proporrà Fuori dal coro, su Canale 5 andrà in onda lo Speciale Viaggio nella Grande Bellezza, un viaggio tra i luoghi d'incanto del nostro paese guidato da Cesare Bocci. Mentre su Italia 1 ci sarà il film d'azione L'uomo d'acciaio.