Dopo tre anni di partecipazione, Teo Mammucari non farà più parte della giuria di "Tu si que vales". Almeno è quanto sostiene il settimanale Chi nel numero di mercoledì 11 marzo: il conduttore avrebbe deciso di chiudere i ponti con il programma per dedicarsi a nuovi progetti. Un'avventura iniziata nel 2016, quella dietro al bancone di "Tu si que vales", che Teo Mammucari non avrebbe intenzione di replicare per la prossima stagione.

Cosa farà Teo Mammucari dopo "Tu si que vales"

La passata edizione, grazie anche ad una giuria di volti a cui il pubblico è affezionato, è stata un successo e ha portato alla vittoria della giovane cantante Enrica Musto. Non è chiaro se Mammucari resterà a far parte della squadra Mediaset, o se vorrà passare ad una conduzione in Rai, cosa possibile, vista la sua recente vittoria al programma di Rai1 di Milly Carlucci "Il cantante mascherato". A "Tu si que vales" invece, secondo la rivista di Alfonso Signorini, sarebbe confermata la presenza degli altri volti del programma.

Gli altri volti del programma sarebbero confermati

Se da un lato Teo Mammucari potrebbe non esserci, sarebbe invece confermata la presenza degli altri volti del programma, a partire da Maria De Filippi, ma anche Gerry Scotti, Ruzi Zerbi e Sabrina Ferilli che in coppia con Maria De Filippi nei suoi divertenti sketch, ha portato allo show una comicità femminile molto apprezzata dal pubblico. Per quanto riguarda la conduzione, pare che rivedremo ancora Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nel frattempo, le riprese delle prime puntate prenderanno il via in estate. Ecco le parole di Chi:

Cambio di giuria a Tú sí que vales, il programma dei record di Maria De Filippi. Nella prossima edizione, confermati la De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Non ci sarà invece Teo Mammucari, che tornerà in video con un nuovo progetto.

"Tu si que vales" torna in autunno su Canale5

Il programma dei record di Maria de Filippi si rinnova ed è pronto a tornare con la nuova edizione su Canale5 il prossimo autunno. Non c'è ancora nessuna data ufficiale, ma la prima puntata potrebbe partire già da settembre come è successo negli anni passati, ad eccezione dello scorso anno quando il programma è partito più tardi per dare spazio ad "Amici Celebrities".