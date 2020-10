Gli ascolti di sabato 10 ottobre 2020 non lasciano dubbi, a primeggiare nella gara dell'auditel è la squadra di Maria De Filippi con Tu sì que vales. Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli possono dirsi soddisfatti di aver raggiunto con lei un altro importante traguardo: la quinta puntata di TSQV ha totalizzato la bellezza di 4.357.000 spettatori con uno share del 24.5%. Numeri fuori portata da qualsiasi prima serata Mediaset degli ultimi anni. Persino il GF Vip, che è uno dei cavalli di battaglia della rete del Biscione, non sale oltre i 3.200.000 per circa il 18% di share (in media) e lo stesso discorso vale per Temptation Island. Maria De Filippi resta l'unica che con programmi come Tu sì que vales e C'è posta per te (Amici negli anni è diventato più altalenante) tiene alta la bandiera degli ascolti e riesce a tenere testa alla concorrenza, sbaragliandola in più di un'occasione. Sarà proprio per questo motivo che proprio la concorrenza, la Rai in questo caso, le ha voluto affidare una serata importante come quella contro la violenza sulle donne (prevista per il 25 novembre) e ha scelto come sua compagna sul palco proprio l'amica Sabrina Ferilli. Accoppiata che vince non si cambia, come dichiararono loro stesse a Fanpage.it, auspicando eventualmente anche un Sanremo insieme.

Ascolti tv Ballando con le stelle 2020 del 10 ottobre

Per Ballando con le stelle 2020 non si può dire certo che sia una stagione nefasta: Rai1 la quarta puntata condotta da Milly Carlucci, accompagnata dalla fida giuria composta da Carolyn Smith (coreografa), Guillermo Mariotto (stilista), Fabio Canino (conduttore radiofonico), Ivan Zazzaroni (giornalista sportivo) e Selvaggia Lucarelli (giornalista), oltre che dai due opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ha chiuso il suo prime time con 4.007.000 spettatori pari al 22% di share. La chiusura inaspettata senza coppia eliminata non ha consentito un grande ritorno in termini di consenso popolare e le varie polemiche farcite tanto al kg e condite con baci ormai telefonati durante le esibizioni non sta garantendo all'amato programma della rete ammiraglia una fiduciosa sfida con la concorrenza.

in foto: Vittoria Schisano e il bacio con Marco De Angelis

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 S.W.A.T. ha totalizzato 1.248.000 spettatori (5.5% share). Su Italia1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha ottenuto l'attenzione di 901.000 spettatori (4% share). Su Rai3 Se Dio vuole ha chiuso con 1.131.000 spettatori per il 5.3%. Su Rete4 Die Hard – Duri a morire ha totalizzato 691.000 spettatori (3.4% share). Su La7 Il destino di un cavaliere ha registrato 397.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Il negoziatore ha chiuso con 289.000 spettatori (1.4% share) mentre sul Nove Avamposti è seguito da 301.000 spettatori con l’1.5%.