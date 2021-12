“Tratto bene le donne, non le…”, la Lucarelli svela cosa avrebbe detto Morgan dietro le quinte Selvaggia Lucarelli svela cosa avrebbe detto Morgan al suo fidanzato Lorenzo Bigiarelli dietro le quinte di Ballando. Frase sessista che l’ha molto ferita, spingendola a prendere distanza da lui anche a Ballando con le stelle.

Come sono andate davvero le cose tra Selvaggia Lucarelli e Morgan dietro le quinte di Ballando con le stelle 2021? A rivelarlo, è stata la stessa opinionista del programma di Milly Carlucci a Serena Bortone nel programma pomeridiano Oggi è un altro giorno del 10 dicembre. Alla domanda se avesse avuto intenzione di perdonarlo, la Lucarelli ha risposto seccata: "Perdonarlo? Non mi ha mai chiesto veramente scusa e ha mancato di rispetto a me e a tutte le donne". Il riferimento è allo scontro avvenuto in puntata a Ballando, quando Morgan si è sentito attaccato dalla giuratache, a suo dire, non avrebbe avuto alcuna competenza né di musica né di danza per poterne valutare l'esibizione.

Cosa è accaduto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando

Il giorno successivo lo scontro tv, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Instagram il messaggio che Morgan le avrebbe mandato in privato, nel quale le spiegava bene che le reali intenzioni fossero quelle di "fare teatro" a favore dello spettacolo televisivo, nient'altro. Lungi da lui l'offesa o l'aggressione, la richiesta finale nella missiva è quella di parlarne a voce. Al che, l'opinionista aggiunse che la cosa più grave era accaduta dietro le quinte, nemmeno in diretta: "Morgan dopo la sua esibizione davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro".

Cosa avrebbe detto Morgan dietro le quinte al fidanzato della Lucarelli

Stando alla versione di Selvaggia Lucarelli, Morgan raggiunte le quinte dopo lo scontro con lei, avrebbe chiesto agli astanti "Allora, come sono andato?" e si sarebbe imbattuto nel fidanzato della giurata, Lorenzo Bigiarelli. Quest'ultimo gli avrebbe risposto che sarebbe andato meglio se solo non avesse offeso in quel modo una donna, la sua per giunta. Il cantante a quel punto gli avrebbe dato la risposta che più di tutto avrebbe irretito e ferito la Lucarelli: "Io le donne le tratto bene, non tratto bene le…". Si interrompe qui il racconto, a supporto della mancata volontà di giudicare ancora le performance del sabato sera o di intervenire nei blocchi che lo riguardano.