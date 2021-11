“Frasi gravi dietro le quinte”, Selvaggia Lucarelli risponde a Morgan che le scrive in privato Dopo la lite in diretta a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelloi pubblica un messaggio privato di Morgan – in cui dice che scherzava – e la sua risposta.

A cura di Redazione Spettacolo

Continua lo scontro tra Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle e Morgan che nell'ultima puntata, in diretta, ha aggredito la giudice che aveva definito il suo samba come "uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo". Morgan non ha perso un attimo e da quel momento ha praticamente interrotto qualsiasi dialogo, parlando sopra Lucarelli e rendendole impossibile poter esprimere un giudizio. "Non capisce nulla di danza e di musica. Non capisce!" ha urlato Morgan mentre dalla giuria cercavano di dare un giudizio: "Vergognatevi di essere chiamati giurati" ha detto scatenando la replica anche di Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni.

Il messaggio privato di Morgan a Selvaggia Lucarelli

Oggi Selvaggia Lucarelli è intervenuta pubblicamente pubblicando un messaggio privato in cui il cantante cercava di spiegare che quanto successo la sera prima facesse parte dello show, del suo personalissimo show, e che non era sua intenzione offenderla e aggredirla, anzi, pensava che sarebbe stata al gioco: "Selvaggia, ma io stavo giocando stasera con te, non c'era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto, mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco della parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi spiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce".

La risposta pubblica di Lucarelli

La risposta, Selvaggia Lucarelli l'ha data direttamente su Instagram, specificando che non solo non aveva intenzione di partecipare a una recita non scelta da lei, ma che in generale non fa recite e puntualizzando anche alcuni dietro le quinte uscite in giornata: "Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere grazie".

L'attacco a Morgan

Lucarelli è tornata a ribadire un concetto che aveva spiegato anche nelle puntate precedenti, sempre riguardo a Morgan, con cui in passato ha avuto una veloce relazione: "Come al solito c'è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficiato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo".

Le presunte frasi sessiste dietro le quinte

Poi la spiegazione su quanto avvenuto dietro le quinte dove il cantante ha usato parole "molto gravi", facendo intendere che fossero anche sessiste: "Riguardo quello che è uscito su alcuni siti sul ‘dietro le quinte', le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre era in onda, dopo la sua esibizione davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sè e, se possibile, ti ci trascina dentro".